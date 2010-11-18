21-24 листопада в Україні з візитом перебуватиме Принц Бельгії Філіп

21-24 листопада в Україні з візитом перебуватиме наслідний Принц Бельгії ФІЛІП.



Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, 17 листопада посол України у Королівстві Бельгія Ігор ДОЛГОВ був запрошений на аудієнцію до Королівського палацу для бесіди з Принцем ФІЛІПОМ напередодні його візиту Бельгії до України на чолі Економічної місії.



Принц відзначив важливість збереження високої динаміки політичного діалогу між Україною та Бельгією, зокрема у світлі головування Бельгії в ЄС та саміту Україна-ЄС в Брюсселі 22 листопада.



Відбувся обмін думками щодо стану економічного співробітництва між Бельгією та Україною.



Відзначено високий інтерес бельгійських підприємств до України, про що свідчить значна кількість компаній, які беруть участь в Економічній місії. У контексті обговорення досвіду економічних відносин між двома країнами Принцу були передані матеріали щодо історичної присутності бельгійських підприємців на Дніпропетровщині.