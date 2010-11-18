Кількість померлих від холери на Гаїті досягла 1 110 осіб

Кількість померлих від холери на Гаїті досягла 1 тисячі 110 осіб.

Крім того, з ознаками захворювання з початку епідемії у кінці жовтня було госпіталізовано 18,38 тис. осіб у семи з десяти департаментів.

Як повідомляє NEWSru такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я Гаїті.

У вівторок перший випадок зараження людини холерою офіційно був зареєстрований у сусідній Домініканській Республіці.

Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, холерний вібріон виявлений також у штаті Флоріда (США), де захворювання виявлене у жінки, яка повернулася нещодавно з Гаїті після відвідування родичів.