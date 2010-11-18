Кабмін збільшив підтримку національних театрів на 2 млн. грн.

Кабінет Міністрів України збільшив на 2 млн. грн. фінансову підтримку національних театрів.

Відповідне розпорядження №2111-р "Про перерозподіл деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури і туризму на 2010 рік" від 17 листопада розміщено на Урядовому порталі.

Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити перерозподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури і туризму, у сумі 2 млн. 94 тисячі грнивень у межах їх загального об`єму шляхом зменшення об`єму витрат споживання за програмою "Поповнення експозицій музеїв і репертуарів театрів та концертних і циркових організацій" та збільшення об`єму витрат розвитку за програмою "Фінансова підтримка національних театрів".