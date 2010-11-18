Євросоюз узгодив План відміни віз для України

Європейський Союз узгодив текст Плану дій з відміни віз для України.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомив представник дипломатичної служби Європейського Союзу.

"Текст узгоджений європейською стороною. Він буде наданий Україні і, сподіваюся, буде підтриманий самітом (УКРАЇНА-ЄС 22 листопада - УНІАН) ", - сказав співрозмовник агентства.

За словами дипломата, надання Україні Плану дій з відміни короткострокових віз є, передусім, позитивним політичним сигналом для Києва.

"Наш намір - дати позитивний політичний сигнал про готовність вибудовувати тісніші відносини з Україною", - підкреслив він.

У той же час, дипломат зазначив, що надання плану дій - це лише початок шляху з відміни віз, оскільки сам документ потребує серйозних зусиль від української сторони для виконання усіх необхідних вимог у сфері управління кордонами, міграції, політики надання притулку, безпеки, захисту документів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз почали безвізовий діалог у жовтні 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій з відміни візового режиму.

25 жовтня Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках про "Східне партнерство" визначила основні параметри Плану дій.

Документ складатиметься з двох частин. На першому етапі передбачається внесення змін до законодавства України, а на другому - реалізація внесених змін на практиці.

При цьому країни-члени ЄС вирішили разом з Єврокомісією моніторити виконання Україною поставлених перед нею умов для відміни візового режиму.

Надання плану дій також не означає автоматизму у відміні віз.