КМДА визначить компанію, яка організовуватиме у Києві розміщення вболівальників Євро-2012

Організацією розміщення, трансферу та туристичного супроводу вболівальників Євро-2012 у Києві займатиметься окрема туристична компанія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, найближчим часом передбачається визначити таку туристичну компанію на конкурсній основі.

В мерії зазначають, що буде залучена одна з провідних туристичних компаній, що має досвід проведення відповідних заходів.

Для зручності гостей міста буде запропонована легкодоступна система «ON-Line бронювання» місць розміщення різної цінової категорії: у готелях, апартаментах, фан-кемпінгах, гуртожитках, санаторіях, приватних садибах, базах відпочинку тощо.

Крім того, для знайомства з містом гостям будуть підготовлені карти-путівники, буклети, каталоги та інші інформаційні матеріали найпоширенішими європейськими мовами, що будуть безкоштовно розповсюджуватися у місцях прибуття вболівальників (на вокзалах, біля аеропортів, на основних в’їздах у місто, транспортних зупинках, у метро та ін.), біля готелів, туристичних об’єктів та місцях проведення масових заходів.

Для допомоги іноземцям у вирішенні поточних питань планується залучення волонтерів зі знанням іноземних мов, а також фахівців туристичного супроводу.

В КМДА зазначають, що найбільшими групами, що прибудуть до Києва на футбольні матчі, вважаються вболівальники та цільові групи УЄФА до яких відносяться команди УЄФА та їх обслуговуючий персонал, судді, офіційні спонсори УЄФА, офіційні засоби масової інформації, а також «сім’я» УЄФА.

Офіційною агенцією з розміщення УЄФА Євро-2012 визначено туристичну компанію TUI travel pls., на яку покладено функції розміщення цільових груп УЄФА у приймаючих містах Польщі та України.

На сьогодні для цільових груп УЄФА що прибудуть до Києва у готелях вже зарезервовано понад 6 тис. 200 номерів при загальній потребі 7 тис. 300 номерів. Одночасно продовжується процес резервування номерного фонду у готелях міста та передмістя.

Разом з тим, до кінця 2011 року планується введення в експлуатацію ще 8 готелів зі загальною кількістю номерів близько 1,5 тис. Відтак, потреба у розміщенні цільових груп УЄФА буде задоволена у повному обсязі, запевняє міська влада Києва.

Прес-служба мерії нагадує, що Міською цільовою програмою підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачається: створення та забезпечення діяльності туристично-інформаційних центрів та екскурсійних пунктів; створення та забезпечення діяльності туристичних терміналів; розроблення спеціальних туристичних маршрутів, карт, схем; встановлення у центральній частині міста світлових табло з картою міста для туристів, на якій зазначені місця розташування основних об’єктів туристичної інфраструктури.