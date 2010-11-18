Запровадження закордонних паспортів з біометричними даними власника почнеться 2012 року

У 2012 році Міністерство внутрішніх справ України планує розпочати запровадження закордонних паспортів з біометричними даними власника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Державного департаменту у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб МВС України Євген МАМОНОВ.

За його словами, Кабінет міністрів затвердив план роботи у даному напрямі.

«План реалізації розраховано на 4-й квартал цього року, після будуть прописані всі інші документи, які мають бути прийняті, зокрема, законодавче, фінансове, технічне забезпечення. Якщо ми закінчимо цю роботу у 2011 році, то, можливо, розпочнемо реалізацію у другій половині 2012 року», - сказав Є.МАМОНОВ.

Він відзначив, що у рамках прийнятої концепції в Україні для громадян планується ввести два індивідуальні документи: перший - з біометричними даними для виїзду за кордон, другий – ID-картку для внутрішнього використання.

Водночас Є.МАМОНОВ відзначив, що поки не розв’язане питання, чи вноситиметься біометрія до ID-картки. «Це питання буде розглянуте, але поки це не передбачається», – сказав він.

Є.МАМОНОВ звернув увагу на той факт, що в 91-й країні світу вже використовуються закордонні документи з індивідуальними біологічними даними власника. Зокрема, відзначив він, в одних країнах у спеціальний електронний чіп заносяться відбитки пальців людини, в інших країнах – ДНК, райдужна оболонка, форми вушних раковин тощо.

За словами Є.МАМОНОВА, в Україні планується заносити в цей чіп відбитки пальців.

При цьому, сказав Є.МАМОНОВ, заміну існуючих внутрішніх паспортів у разі введення ID-картки не планується проводити одномоментно, а запроваджувати нові документи передбачається у міру закінчення терміну дії старих паспортів.

Але перед тим, підкреслив Є.МАМОНОВ, як розпочати виготовляти і видавати зазначені документи, необхідно внести ряд істотних змін до чинного законодавства.