У Києві стартував всеукраїнський фотоконкурс „Молоде обличчя України”

За підтримки громадської організації «Соціальний центр «Перспектива-Фокстрот»

16 листопада в Київському Національному університеті театру, кіно й телебачення імені Карпенка-Карого розпочався всеукраїнський фотоконкурс „Молоде обличчя України”.

До фіналу потрапили роботи «Карінка-українка», «Три покоління», «Не дивіться, що мала, я – проти сміття», «Результат робочого дня», «На святкуванні Купала», повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації.

300 молодих фотохудожників із 19 регіонів України представили своє бачення сучасної української молоді, її інтереси, перспективи, підкріплені патріотичними настроями. Роботи 25 переможців творчого змагання - молодих людей віком від 14 до 28 років.

Організатори цьогорічного фотоконкурсу „Молоде обличчя України” - міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, міністерство культури і туризму України, Національна спілка фотохудожників України. Загалом у фінал фотоконкурсу на 8 номінацій було представлено 25 найкращих робіт. За умовами конкурсу фотографії мали відображати реальні життєві ситуації.

“Це життєстверджуючі та оптимістичні роботи, автори бачать у них красу життя – і це головне, - сказав заступник міністра культури і туризму України Тимофій Кохан. – Роботи конкурсантів віддзеркалюють реальний образ сучасної української молоді”.

Партнером проекту виступила громадська організація «Соціальний центр «Перспектива-Фокстрот».

“Сприяння молодіжним ініціативам - одне із основних завдань громадської організації й ми, не вагаючись, підтримали юних фотомитців”, - відзначив голова громадської організації «Соціальний центр «Перспектива-Фокстрот», голова ради засновників Групи компаній «ФОКСТРОТ» Геннадій Виходцев.

Роботи, на яких молодь прибирає довкілля, вітає ветеранів війни та збирає багаті врожаї, увійшли до творчої номінації «ПЕРСПЕКТИВна молодь». Подарунки від голови громадської організації «Соціальний центр «Перспектива-Фокстрот» отримали курсант Донецького юридичного інституту Микита Закревський, Юлія Матвієнко з м. Перещепіно Дніпропетровської області, Ігор Донченко з Житомира, Сергій Зисько з Хмельницького та Аліна Засенко з Полтави.

Фотоконкурс „Молоде обличчя України” проводиться з метою поліпшення підтримки та розвитку творчих здібностей молоді в аспекті розвитку візуального мистецтва та утвердження патріотизму молодого покоління. Цього року вперше партнером проекту виступила громадська організація «Соціальний центр «Перспектива-Фокстрот», що діє в Києві та має на меті підтримку соціальних ініціатив задля вирішення проблем місцевої громади.