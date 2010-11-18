Баррозу запропонував Грузії внести офіційну заявку на вступ у Євросоюз

Президент Євросоюзу Жозе Мануель БАРРОЗУ запропонував Грузії внести офіційну заявку щодо вступу в члени ЄС. Про це повідомляє NEWSru.

Така заявка дасть змогу ще більше поглибити відносини Грузії і ЄС і зробить її привабливішою для інвестицій, заявив Президент ЄС на спільному з Президентом Грузії Михайлом Саакашвілі брифінгу в Брюсселі в середу.

"Євросоюз ніколи не змириться з окупацією будь-якої частини Грузії, - наголосив Ж.БАРРОЗУ. - Наші двосторонні відносини розвиваються в позитивному напрямі і прогресують", - сказав Президент ЄС про відносини з Грузією.

У свою чергу М.СААКАШВІЛІ заявив на брифінгу, що метою Грузії є вступити до Євросоюзу.