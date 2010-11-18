Головне на 18 листопада

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні й у цілому Податковий кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час голосування і після того, як на табло висвітилася необхідна кількість голосів для позитивного рішення, представники опозиції вигукували: «Ганьба».

При цьому голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що «в процесі оформлення цього закону» його буде розділено на 2 – Податковий кодекс і на закон, який стосується внесення змін до інших законів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу.

В.ЛИТВИН також наголосив, що напрацьовані уточнення до Податкового кодексу, які становлять 32 сторінки. Він наголосив, що комітет ВР з питань митної та податкової політики разом з урядом має їх опрацювати і «ми оформимо їх як зміни до закону», тобто до Податкового кодексу України перед тим як Податковий кодекс буде підписаний головою ВР та направлений на підпис Президенту України.

Як повідомляв УНІАН, під час розгляду у другому читанні проекту Податкового кодексу немало статей та норм відкладалося для узгодження позицій між парламентом та урядом.

В.ЛИТВИН підкреслив, що під час підготовки Податкового кодексу і уряд, і парламент намагалися «знайти компроміс між тими хто платить податки і потребами і зобов’язаннями держави, які вона має виконувати в соціальній сфері».

Він зазначив, що сьогодні в Україні «кожна друга сім’я має пільги», але при потребі 44 млрд. на їх виплату фактично виділяється лише 5 млрд.». В.ЛИТВИН при цьому визнав, що «не все вдалося зробити».

Податковий кодекс надає право податковим органам накласти адміністративний арешт на майно платника податків без рішення суду тільки на 4 дні.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказують, що в ЗМІ поширена інформація, що прийнятий Верховною Радою України у другому читанні 2-й розділ проекту Податкового кодексу збільшує повноваження податкових органів і дає право податковому органу забирати майно платника податку без рішення суду шляхом застосування адміністративного арешту майна.

У той же час ДПАУ підкреслює, що стаття 94 проекту Податкового кодексу передбачає: адміністративний арешт майна платника податків є винятковим засобом забезпечення виконання платником податків його обов`язків, визначених законом.

Податкова зазначає, що норми цієї статті надають право керівникові податкового органу накласти адміністративний арешт на майно платника податків строком до 96 годин, який полягає лише в забороні платникові податків здійснювати будь-які дії щодо свого майна, окрім його охорони, збереження і підтримки його в належному функціональному і якісному стані.

ДПАУ звертає увагу, що норми Податкового кодексу не надають права органам державної податкової служби відчужувати майно, яке перебуває під адміністративним арештом, без рішення суду.

Крім того, податківці звертають увагу на те, що арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду. Рішення органу державної податкової служби про арешт майна може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

Також платник податків має право на відшкодування збитків і немайнового збитку, нанесеного органом державної податкової служби внаслідок неправомірного застосування арешту майна, за рахунок коштів бюджету. Рішення про таке відшкодування приймає суд.

Уряд з 1 грудня підвищить до 600 грн. посадовий оклад працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, уряд вніс зміни в додаток 1 постанови №1298 "Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Керівникам установ, закладів і організацій бюджетної сфери доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок і премій. Реалізація цієї постанови буде здійснена в межах витрат, передбачених на ці цілі законом "Про державний бюджет України на 2010 р", що складає 189,5 млн. грн. на місяць.

Європейський Союз узгодив текст Плану дій з відміни віз для України.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомив представник дипломатичної служби Європейського Союзу.

"Текст узгоджений європейською стороною. Він буде наданий Україні і, сподіваюся, буде підтриманий самітом (УКРАЇНА-ЄС 22 листопада - УНІАН) ", - сказав співрозмовник агентства.

За словами дипломата, надання Україні Плану дій з відміни короткострокових віз є, передусім, позитивним політичним сигналом для Києва.

"Наш намір - дати позитивний політичний сигнал про готовність вибудовувати тісніші відносини з Україною", - підкреслив він.

У той же час, дипломат зазначив, що надання плану дій - це лише початок шляху з відміни віз, оскільки сам документ потребує серйозних зусиль від української сторони для виконання усіх необхідних вимог у сфері управління кордонами, міграції, політики надання притулку, безпеки, захисту документів.

У 2012 році Міністерство внутрішніх справ України планує розпочати запровадження закордонних паспортів з біометричними даними власника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив директор Державного департаменту у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб МВС України Євген МАМОНОВ.

За його словами, Кабінет міністрів затвердив план роботи у даному напрямі.

«План реалізації розраховано на 4-й квартал цього року, після будуть прописані всі інші документи, які мають бути прийняті, зокрема, законодавче, фінансове, технічне забезпечення. Якщо ми закінчимо цю роботу у 2011 році, то, можливо, розпочнемо реалізацію у другій половині 2012 року», - сказав Є.МАМОНОВ.

Він відзначив, що у рамках прийнятої концепції в Україні для громадян планується ввести два індивідуальні документи: перший - з біометричними даними для виїзду за кордон, другий – ID-картку для внутрішнього використання.

Водночас Є.МАМОНОВ відзначив, що поки не розв’язане питання, чи вноситиметься біометрія до ID-картки. «Це питання буде розглянуте, але поки це не передбачається», – сказав він.

Є.МАМОНОВ звернув увагу на той факт, що в 91-й країні світу вже використовуються закордонні документи з індивідуальними біологічними даними власника. Зокрема, відзначив він, в одних країнах у спеціальний електронний чіп заносяться відбитки пальців людини, в інших країнах – ДНК, райдужна оболонка, форми вушних раковин тощо.

За словами Є.МАМОНОВА, в Україні планується заносити в цей чіп відбитки пальців.

При цьому, сказав Є.МАМОНОВ, заміну існуючих внутрішніх паспортів у разі введення ID-картки не планується проводити одномоментно, а запроваджувати нові документи передбачається у міру закінчення терміну дії старих паспортів.

Але перед тим, підкреслив Є.МАМОНОВ, як розпочати виготовляти і видавати зазначені документи, необхідно внести ряд істотних змін до чинного законодавства.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9520, на 12:00 звузився спред 7,9465/7,9500. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних позначках 7,9450/7,9515 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2543/0,2546, на 12:00 ціни виросли до 0,2554/0,2555. На час закриття ціни досягли рівня 0,2556/0,2557. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0549 (-0,3276).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3585/1,3587, а на 12:00 виросли до 1,3647/1,3649. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7960/10,8065, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,8305/10,8410. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,8410/10,8560.

Сьогодні в Луганську почав роботу І Міжнародний інвестиційний форум.

Як передає кореспондент УНІАН, в роботі форуму беруть участь 114 представників різних компаній з 15 країн ближнього і дальнього зарубіжжя, зокрема, Європи і Близького і Далекого Сходу.

Україну на форумі представляють близько 350 учасників, з яких 126 – представники інвестиційних компаній. Зокрема, 14 підприємств Луганської області представили на форумі 40 інвестпроектів.

Форум триватиме два дні. Серед гостей форуму – віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ, член наглядової ради «Укрсиббанку», глава корпоративного і інвестиційного бізнесу BNP Paribas в Україні Домінік МЕНЮ, віце-президент «ТНК-ВР Комерс» Сергій ДОРОЖКИН та інші.

Сьогодні учасники форуму обговорюють шляхи співпраці бізнесу і влади в реалізації інвестиційних проектів Луганського регіону. Серед обговорюваних питань – умови фінансування і практика реалізації інвестиційних проектів в Луганській області, а також інвестиційний клімат в Україні з погляду бізнесу.

З 2012 року пенсійний вік в Німеччині збільшується з нинішніх 65 до 67 років.

Таке рішення сьогодні прийняв Кабінет міністрів ФРН, повідомляє ТСН.

Федеральному канцлеру Ангелі МЕРКЕЛЬ та уряду Німеччини вдалося досягти компромісу з профспілковими лідерами, і рішення уряду про підвищення пенсійного віку навряд чи викличе хвилю протестів.

Проте нинішнє підвищення вікової планки для німецьких пенсіонерів є недостатнім, щоб держава впоралося з виплатою пенсій. Провідні німецькі економісти пропонують підвищити термін виходу на пенсію до 70 років. В іншому випадку у касах пенсійного страхування просто не вистачить коштів на виплату пенсій.

За словами керівника німецького Інституту економіки Міхаеля ХЮТЕРА, з урахуванням збільшення тривалості життя і скорочення чисельності населення пенсія з 70 років повинна розглядатися як реальна перспектива. Лише так можна буде досягти балансу між працюючими і пенсіонерами.

10 листопада у Франції, незважаючи на численні протести, набув чинності закон про пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років.

Президент Євросоюзу Жозе Мануель БАРРОЗУ запропонував Грузії внести офіційну заявку щодо вступу в члени ЄС. Про це повідомляє NEWSru.

Така заявка дасть змогу ще більше поглибити відносини Грузії і ЄС і зробить її привабливішою для інвестицій, заявив Президент ЄС на спільному з Президентом Грузії Михайлом Саакашвілі брифінгу в Брюсселі в середу.

"Євросоюз ніколи не змириться з окупацією будь-якої частини Грузії, - наголосив Ж.БАРРОЗУ. - Наші двосторонні відносини розвиваються в позитивному напрямі і прогресують", - сказав Президент ЄС про відносини з Грузією.

У свою чергу М.СААКАШВІЛІ заявив на брифінгу, що метою Грузії є вступити до Євросоюзу.

(УНІАН)