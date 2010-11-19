Курс НБУ на 19.11.10

Офіційний курс НБУ на 19.11.10100 USD - 793.7700 (18 листопада - 793.7700)100 EUR - 1083.2579 (18 листопада - 1070.0813)10 RUR - 2.5441 (18 листопада - 2.5321)Облікові курси банківських металів на 19.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107694.74(18 лист.-106087.36)961 XAG 10 Срібло-2109.05 (18 лист.-2000.30)962XPT10Платина-131607.07(18 лист.-130138.59)964XPD10Паладій-54214.49(18 лист.-50721.90)

Офіційний курс НБУ на 19.11.10 100 USD - 793.7700 (18 листопада - 793.7700) 100 EUR - 1083.2579 (18 листопада - 1070.0813) 10 RUR - 2.5441 (18 листопада - 2.5321) Облікові курси банківських металів на 19.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107694.74(18 лист.-106087.36) 961 XAG 10 Срібло-2109.05 (18 лист.-2000.30) 962XPT10Платина-131607.07(18 лист.-130138.59) 964XPD10Паладій-54214.49(18 лист.-50721.90)

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