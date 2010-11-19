Анонс на 19 листопада

* У Санкт-Петербурзі відбудеться засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав, у якому планує взяти участь прем`єр-міністр України Микола Азаров.

* Конституційний Суд України оприлюднить прийнятий 18 листопада висновок у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 і до розділу XV «Перехідні положення» Конституції України).

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Перша виставка соціальних та екологічних проектів компаній в Україні - CSR MarketPlace. Організатор - Центр Розвитку корпоративної соціальної відповідальності. У роботі CSR MarketPlace візьмуть участь 40 компаній і організацій, серед них: ДТЕК, Концерн «Галнафтогаз», Метінвест, Крафт Фудз, «Метро Кеш енд Керрі», ВАТ «Миронівський хлібопродукт», Інтерпайп, Ernst & Young, Київстар, Корпорація «Артеріум»,«МТС Україна», АСК «ІНГО», ТОВ «Астеліт» (мобільний оператор life:)), British American Tobacco, Platinum Bank, Microsoft, організації - Глобальний Договір ООН в України, Український Форум благодійників, ТЦК, CEUME та ін.

* Прес-конференція на тему: «Податковий кодекс: як жити бізнесу за новими правилами?». Запрошені народні депутати Ксенія Ляпіна (НУНС), Дмитро Святаш (ПР) та Сергій Терьохін (БЮТ).

* Прес-конференція на тему: «Два керівники на одну столицю: як розділити повноваження?». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко; заст. директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Що повинна зробити влада, щоб підприємці не виходили на вулиці?», під час якої будуть озвучені вимоги підприємців щодо зміни податкового клімату, оприлюднена статистика звільнень у разі прийняття Верховною Радою нового проекту Податкового кодексу та подальший план дій підприємців у тому випадку, якщо влада не врахує їх пропозиції. Учасники: Григорій Кабанченко, заступник голови Національного форуму профспілок України, Володимир Мартиненко, секретар Координаційної Ради працівників ринків України, Ольга Гайсумова, член Координаційної Ради з розвитку малого та середнього бізнесу при виконкомі м.Мелітополь, Людмила Просянова, голова Бердичівської Регіональної Асоціації приватних підприємців (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 38 067 218 77 52.

* Круглий стіл на тему: «Баланси Податкового кодексу». Організатор - ІнА «Наш Продукт». Запрошені: Тетяна Єфименко, заступник міністра фінансів України; Сергій Лєкарь, заст. голови ДПАУ; Віталій Хомутиннік, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики; Макс Альєр, постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні; Сергій Попов, партнер компанії "КПМГ-Україна" та ін.

* Відбудеться Пряма лінія читачів газети «Комсомольська Правда в Україні» та голови Правління ВГО «Союз споживачів України» Леоніда Школьника. Питання: Хто і як контролює якість вироблених товарів? Як відрізнити якісний товар від сурогату? Які основні світові тенденції спостерігаються в боротьбі за якість життя людини?

* Прес-конференція на тему: «Страховий ринок і безпека транспортного руху». Планується обговорити питання участі страхового сектору у вирішенні проблеми безпеки транспортного руху (міжнародний досвід і вітчизняні ініціативи). Прес-конференція проходить у рамках міжнародного тижня безпеки руху. Учасники: голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василь Волга і президент ВГО «Асоціація безпеки транспортного руху» Михайло Берлін.

* За підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Державної служби кінематографії відбудеться показ циклу документальних фільмів лауреата премії КМУ ім.Л.Українки, режисера Олени Фетісової, що привертають увагу до проблеми соціального сирітства в Україні. Учасники: голова Держслужби кінематографії Катерина Копилова, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо, заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова, режисер Олена Фетісова. У програмі показ фільмів: «Вероніка і саксофон»; «Стояв собі будиночок», «Не один вдома». Творча зустріч з режисером Оленою Фетісової.

* Відбудеться урочиста презентація-відкриття нового тематичного ресторану «Непманн» (Art-event «Риба fish»). Ресторан відвідають: Світлана Леонтьєва, дует «Алібі», Ірина Мерлені, Ольга Сумська, Ганна Філімонова, Анжеліка Рудницька, Єгор Бенкендорф, Ілля Ноябрьов, Василь Вірастюк, Володимир Тарасюк, «Студія 95 квартал». Ведучий вечора - Дмитро Оськін.

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