У Лісабоні сьогодні відкривається саміт НАТО.

Головна тема зустрічі - вироблення стратегії виведення військ НАТО з Афганістану і передачі контролю за безпекою в цій країні її уряду, передає Радіо «Свобода».

Реалізація цієї мети запланована на 2014 рік. Утім представник Пентагону Джеф МОРРЕЛЛ заявив учора, що якась кількість іноземних військ може залишитися в Афганістані і після 2014 року.

Учасники саміту обговорять також шляхи зміцнення співпраці між НАТО і Росією. У дводенному форумі візьме участь російський Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ.

В рамках Лісабонського саміту НАТО 20 листопада відбудеться засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав і урядів у форматі країн - контрибуторів операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан. У засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.