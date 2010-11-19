ДПЕК виділила 750 тис. грн. на ремонт дитячих закладів у Білозерському

ДПЕК надала 750 тис. грн. виконкому Білозерської міської ради м. Добропілля (Донецька область) на проведення реконструкції будівлі Палацу дитячого і юнацького мистецтва і ремонту дитячих дошкільних установ в м. Білозерське.

Про це повідомили в департаменті зі зв`язків з громадськістю ДПЕК. У повідомленні зазначили, що Палац мистецтв і дитячі садки відвідують діти жителів м. Білозерське і працівників шахт "Новодонецька" і "Білозерська".

Фінансування надане у рамках Декларації про соціальне партнерство ДПЕК, яку підписали з мерією м. Добропілля. Цей документ є основою для фінансування з боку Компанії програм соціального партнерства, пояснили в департаменті.

І нагадали, що аналогічні проекти Компанія здійснює в 10 містах і двох районах Донецької, Луганської, Дніпропетровської і Запорізької областей України. Пріоритетними напрямами фінансування у рамках проектів визначені сучасна освіта, охорона здоров`я, культурне надбання і розвиток, енергоефективність, розвиток бізнес-середовища.

Довідка УНІАН. ДПЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ). Підприємства ДПЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.