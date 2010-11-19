У Санкт-Петербурзі проходить засідання Ради голів урядів СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, відкриваючи засідання, зазначив, що, незважаючи на економічну кризу, товарообіг між країнами СНД у 2010 році виріс більш ніж на третину.

Після засідання голів урядів СНД у вузькому складі, засідання продовжиться в розширеному складі за участю делегацій.

Нагадаємо, що за 10 місяців 2010 року товарообіг між Україною і Росією виріс на 86%.

Як повідомляв УНІАН, для участі в засіданні Ради голів урядів країн СНД в Санкт-Петербург прибув прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

У складі делегації України також міністр економіки Василь ЦУШКО і заступники міністрів фінансів, освіти і науки, охорони здоров'я, юстиції і АПК.