Україна приєдналася до рішення СНД про створення Національних координаторів держав Співдружності

14:52, 19 листопада 2010
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про приєднання України до рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав "Про Положення про Національних координаторів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав".

Текст відповідного указу (№ 1040/2010) розміщено на офіційному сайті глави держави.

Рада глав держав СНД ухвалила це рішення 10 жовтня 2008 року.

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