Україна приєдналася до рішення СНД про створення Національних координаторів держав Співдружності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про приєднання України до рішення Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав "Про Положення про Національних координаторів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав". Текст відповідного указу (№ 1040/2010) розміщено на офіційному сайті глави держави. Рада глав держав СНД ухвалила це рішення 10 жовтня 2008 року.

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