Азаров 22-25 листопада відвідає Лівію та Єгипет

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ 22-25 листопада перебуватиме з офіційними візитами в Лівії і Єгипті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген МИКИТЕНКО.

“Це, по суті, перший виїзд прем’єр-міністра пана АЗАРОВА до арабських держав”, - сказав він.

Є. МИКИТЕНКО повідомив, що в Лівії відбудеться засідання Спільної комісії з економічного і торгівельного співробітництва. Комісію з українського боку очолює М.АЗАРОВ, з лівійського - його колега.

Є.МИКИТЕНКО повідомив, що за січень-вересень цього року товарообіг між Україною і Лівією становив близько 109 млн. дол., з них 108,5 млн. дол. - український експорт.

В ході засідання Комісії планується підписати низку документів: протокол засідання, угоду про співробітництво між “Укрінформом” і лівійським інформагентством “Джана”, а також угоду про співробітництво ТПП Києва і Тріполі.

24 листопада М.АЗАРОВ прибуде до Єгипту.

За словами Є.МИКИТЕНКА, буде також проведено засідання Спільної єгипетсько-української торговельно-економічної комісії. З українського боку її очолює міністр промислової політики Дмитро КОЛЕСНІКОВ. Заключне засідання Комісії відбудеться за участю прем’єр-міністрів.

Є.МИКИТЕНКО повідомив, що за січень-вересень цього року експорт України в Єгипет становив 904,5 млн. дол., імпорт з Єгипту - 71,7 млн. дол. В ході візиту буде підписано протокол засідання Спільної єгипетсько-української торговельно-економічної комісії, меморандум про співробітництво в галузі водних ресурсів, Виконавчу програму про співробітництво в сфері культури на 2010-2013 роки, а також меморандум про співробітництво в галузі вищої освіти та науки.