Путін пропонує країнам СНД орендувати за 1 рубль на рік площі ВВЦ для організації виставкових павільйонів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН пропонує країнам СНД орендувати площі Всеросійського виставкового центру (ВВЦ, раніше – ВДНГ, м. Москва, РФ) для організації виставкових павільйонів за 1 рубль.

Як передає кореспондент УНІАН, із такою пропозицією В.ПУТІН виступив сьогодні на засіданні глав урядів СНД.

«Я згадав ініціативу, яку висунула Росія, – відкрити на базі ВДНГ ВВЦ виставкові павільйони країн – учасниць співдружності, й відродити давню і, на мій погляд, корисну та позитивну традицію. Хочу звернути увагу колег на пропозицію, яку зробила Російська Федерація. Ми пропонуємо вельми вигідні й, можливо, навіть незвичайні умови. Оренда на 50 років із символічною вартістю оренди 1 рубль на рік», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ у вересні ц.р. заявив, що Україна візьме в оренду павільйон, що раніше належав УРСР, розташований на території Всеросійського виставкового центру. За його словами, реставрація павільйону проходитиме за рахунок державного бюджету України, але вже зараз інтерес до проекту проявляють деякі українські компанії.