В Індії розбився військово-транспортний вертоліт, загинули 12 осіб

В Індії сьогодні зазнав аварії вертоліт Мі-17 ВВС країни.

Як передає ІТАР-ТАСС із посиланням на представника Міністерства оборони республіки Раджеш КАЛІЯ, на борту перебували 12 осіб. Усі вони загинули.

Катастрофа відбулася в районі Бомдір у штаті Аруначал-Прадеш.

За словами представника військового відомства, вертоліт впав за декілька хвилин після зльоту.

Точну причину аварії визначить спеціально сформована комісія. Тим часом, як зазначає газета "Таймс оф Індіа", на борту вертольота відразу після зльоту стався вибух.