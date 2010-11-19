Курс НБУ на 22 листопада

Офіційний курс НБУ на 22.11.10 100 USD США - 793.7700 (19 листопада - 793.7700) 100 EUR - 1085.4011 (19 листопада - 1083.2579) 10 RUR - 2.5648 (19 листопада - 2.5441) Облікові курси банківських металів на 22.11.10. за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-107754.28 (19 лист.-107694.74) 961 XAG 10 Срібло-2148.74 (19 листопада-2109.05) 962 XPT 10 Платина-132162.71 (19 лист. -131607.07) 964 XPD 10 Паладій-55643.28 (19 листопада-54214.49)

Офіційний курс НБУ на 22.11.10



100 USD США - 793.7700 (19 листопада - 793.7700)

100 EUR - 1085.4011 (19 листопада - 1083.2579)

10 RUR - 2.5648 (19 листопада - 2.5441)



Облікові курси банківських металів на 22.11.10. за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото-107754.28 (19 лист.-107694.74)

961 XAG 10 Срібло-2148.74 (19 листопада-2109.05)

962 XPT 10 Платина-132162.71 (19 лист. -131607.07)

964 XPD 10 Паладій-55643.28 (19 листопада-54214.49)

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