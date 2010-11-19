Глави урядів держав СНД затвердили План пріоритетних заходів в рамках співдружності

На засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Санкт-Петербурзі затверджено План пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробітництва країн СНД.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на засіданні, участь в якому бере прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, схвалено 21 з 26 питань, що були внесені до порядку денного.

Також учасники засідання Ради урядів держав СНД схвалили Прогноз виробництва та використання енергоресурсів державами-членами СНД на період до 2020 року; прийнято Концепцію підвищення продовольчої безпеки держав СНД; затверджено основи цільових макроекономічних показників розвитку економіки держав СНД.

Крім того, на засіданні заслухано інформацію про хід виконання Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 рр.) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року.

Також на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць СНД було прийняте рішення «Про стан конкуренції на ринку телекомунікацій країн-учасниць СНД». У ньому, зокрема, рекомендовано антимонопольним органам держав СНД завершити процедури спільних розслідувань порушень антимонопольного законодавства на ринку послуг зв’язку в міжнародному роумінгу в першому кварталі 2011 року.