Головне за 19 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Податковий кодекс



Верховна Рада відкоригувала Податковий кодекс, прийнятий на вечірньому пленарному засіданні у четвер, 18 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів з 356 зареєстрованих в сесійній залі.

Як сказав голова Комітету ВР з питань податкової політики Віталій ХОМУТИННИК, ці зміни стосуються термінології кодексу, нумерації статей і тих позицій, які звучали від суб'єктів законодавчої ініціативи. Всього такі корекції, за його словами, складають 18 сторінок тексту. "Ми відпрацювали цей текст з юридичним управлінням Верховної Ради", - сказав В. ХОМУТИННИК.

За його словами, ці корекції стосуються, зокрема, прибутків фізичних осіб, пільг для учасників бойових дій і інвалідів І і ІІ груп. "Тобто йде знижка 150% для учасників бойових дій і 200% - для учасників бойових дій, які є інвалідами", - сказав він.

Також корекції стосуються торговельної націнки і оподаткування податку на додану вартість, торговельної націнки в агропромисловому комплексі і тому подібне

В. ХОМУТИННИК також додав, що до списоку видів діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування, додано 7 пунктів.

При голосуванні голова ВР Володимир ЛИТВИН не уточнив, у якому саме виді коригується Податковий кодекс - у вигляді постанови або у вигляді закону. Також голова ВР не назвав і номер документу, який приймається.

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Підприємці ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України та Верховної Ради України, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ не ветує ухвалений 18 листопада Податковий кодекс.

Про це йдеться в Ультиматумі до Президента України щодо неприйнятності Податкового кодексу, прийнятому вчора, 18 листопада, координаційною радою підприємців, які виступають проти Податкового кодексу, розробленого урядом Миколи АЗАРОВА.

Як йдеться в переданому УНІАН документі, підприємці спільно категорично виступають проти ухвалення, підписання та введення у дію Податкового кодексу.

“Податковий кодекс нищить малий та середній бізнес, позбавляє мінімальних засобів існування мільйони працюючих громадян та членів їхніх родин. Податковий кодекс знищує середній клас як основу демократії та громадянського суспільства. Податковий кодекс ухвалюється в інтересах великого капіталу, який знімає з себе соціальну відповідальність за добробут суспільства. Захистивши власні кошти від оподаткування через виведення їх в офшори, правляча в країні олігархія весь фіскальний тягар перекладає саме на малий та середній бізнес”, - зазначають підприємці.

Автори ультиматуму вимагають від Президента: “негайно накласти вето на Податковий кодекс та зобов’язати уряд його відкликати; за злочин проти малого бізнесу та середнього класу, задокументований у проекті Податкового кодексу, відправити у відставку його авторів — прем’єр-міністра М.АЗАРОВА, віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА та голову Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО”.

“Якщо В.ЯНУКОВИЧ не виконає цих вимог і не зупинить введення в дію Податкового кодексу, це означатиме, що він свідомо бере на себе персональну відповідальність за всі негативні наслідки від його запровадження, - наголошують підприємці. - У випадку введення в дію Податкового кодексу ми будемо змушені захищати своє право на життя, право на підприємницьку діяльність, інші громадянські права і свободи безстроковими страйками та акціями громадської непокори”.

Автори ультиматуму звертаються до місцевих рад усіх рівнів із закликом невідкладно скликати позачергові засідання та дати оцінку Податковому кодексу; підтримати цей Ультиматум і прийняти звернення до Президента України щодо ветування Податкового кодексу.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу більшістю Верховної Ради підприємці закликають зібратися на громадянську акцію 22 листопада 2010 р. о 10:00 біля Адміністрації Президента (м. Київ, вул. Банкова, 11, збір з боку вул. Інститутської) з вимогою до Президента України негайно ветувати цей Податковий кодекс.

Крім того, автори ультиматуму наголошують, що у випадку підписання В.ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу, вони розпочнуть збір підписів за проведення Всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України та Верховної Ради і оголошення дострокових виборів Президента України та Верховної Ради.

“Заявляємо про створення Національної координаційної ради з дострокового припинення повноважень Президента України та Верховної Ради. Запрошуємо представників об’єднань підприємців, громадських організацій, всіх активних громадян увійти до складу Координаційної ради. Закликаємо всіх громадян України підтримати цей Ультиматум, приєднатися до нашої боротьби за збереження підприємництва, за демократію, справедливість і громадянську свободу в Україні”, - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому Податковий кодекс України. За це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що Податковий кодекс у нього “високого захоплення не викликає”.

Про це спікер сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Водночас В.ЛИТВИН зазначив, що Податковий кодекс необхідно було ухвалити.

При цьому він наголосив, що треба буде “постійно здійснювати моніторинг” виконання Податкового кодексу і “вносити оперативні зміни”.

В.ЛИТВИН вважає, що після опублікування Податкового кодексу необхідно буде провести “всеукраїнський лікнеп”, щоб громадяни зрозуміли, яким чином їх стосуються положення Податкового кодексу і яку відповідальність кожен несе згідно з ним.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада 269-ма голосами прийняла в цілому Податковий кодекс.

Кодекс викликав хвилю протесту з боку підприємців по всій Україні, які в разі підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ документа обіцяють провести Всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень глави держави і Верховної Ради.

Міжнародні відносини



Під час засідання Ради голів урядів країн СНД в розширеному складі прийнято рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця поточного року, з тим, щоб документ можна було підписати навесні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було схвалене усіма без виключення головами урядів країн СНД.

У своєму виступі прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН підкреслив, що новий договір буде складений з урахуванням принципів і норм Світової організації торгівлі і замінить "морально застарілу" угоду про вільну торгівлю країн СНД 1994 року.

"Вважаю, що до кінця року новий договір можна підготувати до підписання", - сказав В. ПУТІН.

При цьому він сказав, що на цей момент є деякі розбіжності між країнами щодо редакції документу. Проте, найближчим часом вони можуть бути усунені. "Є окремі зауваження, міркування, але у нас є час для того, щоб повернутися до цього документу, подумати… Підписувати його ми маємо намір вже наступного року", - сказав В. ПУТІН.

У свою чергу, міністр економічного розвитку Росії Ельвіра НАБІУЛЛІНА повідомила, що наступний раунд переговорів за договором про зону вільної торгівлі відбудеться 21-23 грудня. Вона підкреслила, що на сьогодні в основному вирішена більшість спірних питань. Проте, є ряд запитань, які вимагають уточнення.

Передусім, зазначила Е.НАБІУЛЛІНА, необхідно прискорити внутрішньодержавні процедури для ратифікації угоди за правилами визначення країни походження товару. Вона підкреслила, що відповідна угода повинна набути чинності не пізніше набуття чинності угоди про вільну торгівлю.

За словами Е. НАБІУЛЛІНОЇ, досягнута домовленість про те, що норми договору про вільну торгівлю країн СНД застосовуватимуться до Росії, Білорусії і Казахстану у тій частині, у якій вони не суперечать нормам Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Також міністр економрозвитку сказала, що новий договір про вільну торгівлю повинен замінити діючі двосторонні угоди між країнами СНД про двосторонню торгівлю. "Треба погоджувати юридичний механізм, який би зробив процес припинення дії старих угод практично автоматичним", - сказала вона.

Е. НАБІУЛЛІНА також підкреслила, що країни СНД повинні погоджувати список вилучень з режиму вільної торгівлі. "Ми сподіваємося, що нам це вдасться зробити найближчим часом".

За її словами, після узгодження договору про вільну торгівлю до кінця року країнами СНД документ буде винесений на внутрішній розгляд у кожній з країн - членів співдружності, і навесні 2011 року документ буде готовий до підписання.

"У нас прохання дати політичну вказівку переговорним командам завершити переговори до кінця цього року. На наш погляд, це цілком реально", - сказала Е.НАБІУЛЛІНА.

Як повідомляв УНІАН, для участі в засіданні Ради голів урядів країн СНД в Санкт-Петербург прибув прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

У складі делегації України також міністр економіки Василь ЦУШКО і заступники міністрів фінансів, утворення і науки, охорона здоров'я юстиції і АПК.

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На засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Санкт-Петербурзі затверджено План пріоритетних заходів у сфері гуманітарного співробітництва країн СНД.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на засіданні, участь в якому бере прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, схвалено 21 з 26 питань, що були внесені до порядку денного.

Також учасники засідання Ради урядів держав СНД схвалили Прогноз виробництва та використання енергоресурсів державами-членами СНД на період до 2020 року; прийнято Концепцію підвищення продовольчої безпеки держав СНД; затверджено основи цільових макроекономічних показників розвитку економіки держав СНД.

Крім того, на засіданні заслухано інформацію про хід виконання Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 рр.) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року.

Також на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць СНД було прийняте рішення «Про стан конкуренції на ринку телекомунікацій країн-учасниць СНД». У ньому, зокрема, рекомендовано антимонопольним органам держав СНД завершити процедури спільних розслідувань порушень антимонопольного законодавства на ринку послуг зв’язку в міжнародному роумінгу в першому кварталі 2011 року.

Фінанси



Прямі інвестиції з України в економіку країн світу за 9 місяців 2010 р. склали 6 млрд. 851,3 млн. дол., прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 місяців 2010 р. склали 42 млрд. 511,9 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, інвестиції з України на Кіпр склали 6 млрд. 358 млн. дол. (92,8%), в РФ - 164,5 млн. дол. (2,4%), Латвію - 76,2 млн. дол. (1,1%), Польщу - 49,7 млн. дол. (0,7%).

Інвестиції в Україну з Кіпру склали 9 млрд. 579,1 млн. дол. (22,5%), з Німеччини - 7 млрд. 005 млн. дол. (16,5%), 4 млрд. 082,7 млн. дол. (9,6%) - Нідерландів, 2 млрд. 956,3 млн. дол. (7%) - РФ, 2 млрд. 667,3 млн. дол. - з Австрії, 2 млрд. 284,7 млн. дол. - Великобританії, 1 млрд. 751,6 млн. дол. - з Франції.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на 1 липня 2010 р. склав 40 млрд. 402,1 млн. дол., що на 1,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., і з розрахунку на одну людину склав 880,7 дол.

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Україна має намір подовжити дію кредиту російського «Внєшторгбанку» в розмірі 2 млрд. дол. на півроку.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

“Ми подовжуватимемо кредит на півроку. Це нам дозволяють робити умови кредиту”, - сказав співрозмовник агентства.



При цьому він зазначив, що згідно з кредитною угодою, термін дії кредиту може бути подовжено на півроку тричі.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Україна отримала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних із правом триразової пролонгації.

За програмою співпраці України і МВФ кредит "ВТБ" у розмірі 2 млрд. дол. має бути погашено до кінця 2010 року.

17 вересня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО повідомив, що не виключає, що кредит російського «Внєшторгбанку» в розмірі 2 млрд. доларів частково може бути погашено коштами від розміщення євробондів.

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Генеральна прокуратура України виявила низку порушень у роботі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг при веденні державного реєстру фінансових установ та видачі ліцензій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, у зв’язку з надходженням значної кількості скарг, а також численними публікаціями у засобах масової інформації відомством проведено перевірку додержання Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України вимог законів при веденні державного реєстру фінансових установ та видачі ліцензій.

Установлено, що посадові особи Держфінпослуг не дотримуються Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки».

Зокрема, мали місце порушення законодавства при веденні ними державного реєстру та видачі ліцензій суб’єктам господарювання на здійснення окремих видів господарської діяльності. Низка фінустанов внесена до цього реєстру на підставі документів, що не відповідали реєстраційним умовам, допущені випадки незаконного виключення комісією з державного реєстру відокремлених підрозділів фінансових установ. Також видавались ліцензії на підставі документів, що не відповідали ліцензійним умовам.

Крім того, комісією неоднаково застосовуються положення законодавства, у зв’язку з чим приймаються протилежні рішення за заявами (зверненнями) учасників фінансового ринку.

Виявлені порушення порядку та строків розгляду звернень громадян, які допущені з вини посадовців Держфінпослуг.

За результатами перевірки голові комісії принесено протест на незаконне рішення та внесено подання у якому вимагається усунути виявленні порушення, причини і умови, що їм сприяли, притягнути винних до відповідальності.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9470/7,9540, на 12:00 звузився спред 7,9505/7,9540. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9495/7,9545.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2564/68, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2565/0,2566. До закриття ціни піднялися до 0,2566/0,2568. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0050 (-0,0499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3610/1,3730. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8720/10,8835, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,8810/10,8920. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,8805/10,8935.

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За останні десять днів на міжбанківському валютному ринку і на готівковому ринку гривня зміцнилася відносно долара США на 0,27%.



Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.



За даними Нацбанку, з початку листопада зафіксоване позитивне сальдо надходжень іноземної валюти від нерезидентів. «При цьому спостерігається зменшення чистого попиту на іноземну валюту, що сприяє курсовому посиленню гривні», – заявляє НБУ.



Така ситуація дозволяла Нацбанку проводити інтервенції як з купівлі, так і з продажу іноземної валюти.



Офіційний курс гривні до долара США з початку місяця знизився на 0,33% – до 7,9377 грн./дол. Відносно євро і російського рубля гривня зміцнилася на 1,19% і 1,35% – до 10,8326 грн./євро і 2,5441 грн./10 рублів, відповідно.



Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України у жовтні 2010 року скоротилися на 1,2% – до 34,252 млрд. дол.



Інтервенції НБУ на валютному ринку України у жовтні становили: купівля валюти – 169,5 млн. євро (або в еквіваленті 237,7 млн. дол.) за середньозваженим курсом 11,091898 грн./євро, продаж – 734,1 млн. дол. за середньозваженим курсом 7,94415 грн./дол.

Фондовий ринок



Господарський суд Києва своєю ухвалою від 8 листопада заборонив вчиняти будь-які дії по перешкоджанню у проведенні приватизаційного конкурсу з продажу держпакету акцій "Укртелекому", передає кореспондент УНІАН.

Данна ухвала винесена за позовом компанії Ivinvest (Республіка Маршалові острови) до Фонду державного майна України (ФДМУ) про зобов’язання в строк, встановлений відповідно до законодавства забезпечити продаж пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Згідно до винесеної ухвали, суд заборонив будь-яким особам вчиняти перешкоди ФДМУ, іншим уповноваженим державним органам при проведенні конкурсу, заборонив самому Фонду держмайна вчиняти дії, направлені на припинення цього конкурсу, а також заборонив Антимонопольному комітету перешкоджати його проведенню. Своєю ухвалою суд також заборонив представникам видавництва Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію та газети «Відомості приватизації» вчиняти дії, що «унеможливлять проведення публікації повідомлень пов’язаних з проведенням конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Всього у даній ухвалі міститься кілька десятків заборон різним державним органам та посадовим особам на вчинення можливих дій з припинення конкурсу з продажу «Укртелекому».

Дана ухвала набирає чинності з дати її прийняття – 8 листопада 2010 року.

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Компанія СКМ не виключає можливості участі в конкурсі з продажу «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор із розвитку бізнесу компанії СКМ Ілля АРХИПОВ сьогодні на прес-конференції, присвяченій десятиріччю компанії.

“Ми не виключаємо можливості своєї участі (в конкурсі з продажу “Укртелекому” – УНІАН)”, - сказав І.АРХИПОВ. “Актив великий, складний і, безумовно, цікавий, тому ми ведемо переговори з низкою потенційних партнерів у цьому процесі й, можливо, братимемо участь” , - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Експерти називали українську групу СКМ і російську АФК "Система" найбільш вірогідними претендентами на придбання держпакета акцій «Укртелекому».

Довідка УНІАН. Компанія СКМ володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу та нерухомості.

До групи СКМ входять компанії "Метінвест Холдинг", ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа", ТРК "Україна", "ЕСТА Холдинг", "Український Рітейл" та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

ПЕК



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про встановлення Енергетичної співдружності".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Основою метою законопроекту є набуття чинності Протоколу про приєднання України до Договору про встановлення Енергетичної Співдружності, підписаного 24 вересня 2010 року в р. Скоп’є (Македонія).

Прийняття і набуття чинності закону України забезпечить виконання Україною приєднувальних процедур у рамках Договору про встановлення Енергетичної співдружності і графіка імплементації асquis соттипаutaire.

Впровадження норм європейського енергетичного законодавства сприятиме розширенню доступу українських експортерів до енергетичних ринків країн Європи, надасть можливість прямого виходу на кінцевих споживачів, дозволить уникнути посередницьких послуг, створить ринкові умови в енергетичному секторі економіки, які сприятимуть залученню інвестицій для розширення можливостей і удосконалення існуючої енергетичної інфраструктури, сприятимуть подальшому розвитку і інтеграції українських енергетичних мереж в європейську систему.

Участь України у внутрішньому енергетичному ринку ЄС значно підвищить інвестиційну привабливість вітчизняних енергетичних компаній.

Впровадження стандартів ЄС позитивно вплине на інституційну структуру енергетичного сектора і його оптимізацію, засновану на ринкових принципах, сприятиме збільшенню капіталізації компаній, а також їх здатності залучати великі об'єми інвестицій.

Споживачі отримають доступ до усіх ресурсів європейського енергетичного ринку за конкурентними цінами і гарантовано будуть забезпечені енергоресурсами на максимально прийнятних умовах.

Подовідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО.

Транспорт



Найближчим часом Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) направить Міністерству транспорту і зв'язку текст стратегії розвитку подальшої роботи банку, де буде відображений також і звіт про співпрацю з Україною у сфері транспорту.

Як повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ, про це стало відомо під час зустрічі під головуванням першого заступника міністра транспорту і зв'язку України Володимира КОРНІЄНКА з делегацією ЄБРР на чолі з виконавчим директором ЄБРР регіону Туреччини, Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії Олів'є ДЕКАМПОМ, що відбулася у Мінтрансі.

Згідно з повідомленням, Мінтранс і ЄБРР налаштовані на подальшу результативну співпрацю, банк відзначив прогрес у співпраці з міністерством.

Аналізуючи нинішній стан відносин галузей транспорту з ЄБРР, О.ДЕКАМП відзначив значний успіх і досягнення помітних результатів у співпраці з "Укравтодором". В.КОРНІЄНКО підтвердив, що прогрес у цій сфері спостерігається навіть на технічному рівні, оскільки будується і відкривається все більше нових доріг.

Крім того, представники ЄБРР висловили зацікавленість у подальшій співпраці з «Укрзалізницею» з питань оновлення рухомого складу, упровадження швидкісного руху і т.д., за умови чіткої політики уряду України щодо реформування «Укрзалізниці». В.КОРНІЄНКО зазначив, що уряд України достатньо серйозно налаштований в усіх питаннях, що стосуються реформування «Укрзалізниці», і значна робота в цьому напрямі вже зроблена.

«Вже зараз ринок залізничних перевезень в Україні працює у достатньо конкурентному середовищі в організованому порядку», - сказав він.

Згідно з повідомленням, також О.ДЕКАМП зазначив, що морські порти України мають значний потенціал, і ЄБРР у перспективі зацікавлений у співпраці з підприємствами морського транспорту.

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Державтоінспекція України наприкінці цього року - початку наступного планує винести на обговорення громадськості зміни до Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник прес-служби Департаменту ДАІ МВС України Євген КРАВЕЦЬ повідомив сьогодні в Києві під час круглого столу з нагоди Тижня безпеки дорожнього руху, який проводять з 15 по 21 листопада

"Ми плануємо до кінця цього року - у перших числах січня наступного року винести на обговорення нову редакцію Правил дорожнього руху, розроблену на основі пропозицій громадян, організацій, з урахуванням змін в окремих законах і міжнародного досвіду" - сказав він.

Є. КРАВЕЦЬ зазначив, що, за оптимістичними прогнозами, ці зміни можуть набути чинності навесні наступного року.

Соцполітика



В Україні станом на 17 листопада ц.р. субсидії на сплату житлово-комунальних послуг за новим порядком одержують більш як 1 млн. сімей, що в 4,5 разу більше, ніж було до впровадження нового порядку (229,8 тис. сімей).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці і соціальної політики.

За даними міністра праці і соціальної політики Василя НАДРАГИ, зокрема, в Миколаївській області житлову субсидію одержують 18,3 тис. сімей, що в 4 рази більше, ніж було до упровадження нового порядку (4,5 тис. сімей).

Як повідомляв УНІАН, 14 липня ц.р. уряд затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у випадку, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу, і 10% – для непрацездатних громадян.

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Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА ініціював перед Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ посилення кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю та невиплату заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як зазначає В.ПШОНКА, злочини, передбачені статтею 172 (грубе порушення законодавства про працю) та частиною першою статті 175 (безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат) Кримінального кодексу, законодавцем віднесені до злочинів невеликої тяжкості.

При цьому генпрокурор наводить дані, що за 9 місяців поточного року було розглянуто 1745 справ цієї категорії та постановлено обвинувальні вироки стосовно 901 особи. З них 798 осіб (88,5%) засуджено до штрафу і лише 2 особи - до реального позбавлення волі за сукупністю вироків, інших посадових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, не пов'язаної з позбавленням волі.

Разом з тим, констатує В.ПШОНКА, з року в рік кількість злочинів за фактами умисного ухилення від виплати зарплати та грубого порушення законодавства про працю не зменшується. За вказаний період у сфері оплати праці органами прокуратури порушено понад 2,1 тис. кримінальних справ, що на 14% (297 справ) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Отже, чинні межі покарань за злочини цієї категорії не досягають мети запобігання вчиненню нових кримінально караних діянь, наголоси керівник Генпрокуратури, висловивши переконання, що поряд з підвищенням рівня відповідальності у частині застосування виду покарання - позбавлення волі - необхідно посилити економічні санкції (штраф), передбачені статтями 172, 175 КК України.

У зв'язку з цим В.ПШОНКА звернувся до Президента В.ЯНУКОВИЧА як суб'єкта законодавчої ініціативи щодо внесення розробленого Генеральною прокуратурою України законопроекту на розгляд Верховної Ради України.

Зокрема, пропонується за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю передбачити штраф у розмірі до 8,5 тис. грн. або позбавлення волі на строк до двох років. Якщо такі дії вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, розмір штрафу зростатиме до 17 тис. грн., а позбавлення волі – до трьох років.

У разі умисної безпідставної невиплати зарплати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати більш як за один місяць на правопорушника очікуватиме штраф у розмірі від 34 тис. грн. до 51 тис. грн. або позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо такий злочин вчинено внаслідок нецільового використання коштів, розмір штрафу зростатиме до 85 тис. грн., а позбавлення волі – на строк до п'яти років, поінформували в Генеральній прокуратурі.

(УНІАН)

