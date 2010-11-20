Азаров розповів, які відмінності у договорах про вільну торгівлю з СНД і ЄС

У договорах про вільну торгівлю з СНД і ЄС є відмінності. Про це заявив журналістам прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Санкт-Петербурзі після завершення засідання Ради глав урядів країн - членів Співдружності незалежних держав, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«З Євросоюзом у нас не було договору про вільну торгівлю, ми його почали розробляти з «чистої сторінки», а з СНД – такий підписано ще у 1994 році», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що серед цих відмінностей “є і технічні”. “Більша частина країн-членів СНД не є членами СОТ, зате всі країни ЄС входять до Світової організації торгівлі, при чому, вони вступили туди раніше України і змогли «виторгувати» собі кращі умови захисту внутрішніх ринків», – цитує прем’єра сайт уряду.

М.АЗАРОВ підкреслив, що для України важливо “і з СНД, і з ЄС укласти грамотно виписані торгівельні угоди”.

«У нас третина товарообігу припадає на ЄС, третина – на Росію, і близько 40% – на країни СНД», - зазначив голова уряду.