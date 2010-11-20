Єврокомісія прокоментувала майбутній саміт з Україною

Лідери Європейського Союзу на саміті з Україною 22 листопаду закличуть Україну до проведення реформ з метою посилення демократії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

“Лідери ЄС закличуть Україну дати новий поштовх зусиллям реформістів, зокрема щодо консолідації прав людини, демократичних принципів і верховенства права», - наголошується в прес-релізі Єврокомісії.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що, коментуючи майбутній саміт, Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ відзначив, що саміт стане можливістю для нього особисто вже вчетверте за цей рік зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Реформи в Україні і двосторонні відносини Україна-ЄС стануть пріоритетними на порядку денному. Ми привітаємо позитивні кроки, зроблені Україною, зокрема, у сфері економіки і енергетики. Ми чекаємо, що українське керівництво додасть імпульс реформам у цих сферах, а також у сферах, що стосуються поважання прав людини, верховенства права і демократичних принципів», - цитує слова Президента Європейської Ради прес-служба Єврокомісії.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, у свою чергу, відзначив, що Україна є ключовим партнером для ЄС і важливим регіональним гравцем. При цьому, він висловив задоволення тим, що ЄС зможе надати Україні План дій зі скасування безвізового режиму, а також підписати з Україною Протокол, що дає Києву можливість брати участь у програмах ЄС.

«Це два конкретних приклади прихильності ЄС до Україні. Ми також підсумуємо прогрес у переговорах про угоду щодо асоціації Україна-ЄС, які ми хочемо завершити якнайшвидше. Ми наголошуємо на необхідності поглиблення процесу реформ, зокрема, у сфері верховенства права, а також бізнес- та інвестиційного клімату», - цитує прес-служба Ж.БАРРОЗУ.

У повідомленні також зазначається, що лідери ЄС наголосять на особливій важливості вільних ЗМІ.

Крім того, сторони розглянуть питання економічної і секторальної співпраці, зокрема, питання поліпшення макроекономічної стабільності, боротьби з корупцією, співпраці в енергетиці, транспорті, сфері юстиції, свободи і безпеки.