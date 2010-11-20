У Польщі - "день тиші"

У Польщі опівночі за місцевим часом почав діяти режим передвиборної тиші. У неділю в країні відбудеться перший тур виборів до органів місцевого самоврядування.

Як передає ІТАР-ТАСС, у нинішніх місцевих виборах беруть участь чверть мільйона кандидатів. Жителям країни належить вибрати 48809 депутатів, 1576 войтів (голів районних адміністрацій), 709 бургомістрів і 107 мерів. Право віддати свій голос мають 30,6 млн. поляків.

Голосування розпочнеться на всіх виборчих дільниць 21 листопада о 8-й ранку за місцевим часом і завершиться о 10-й вечора. Перші попередні підсумки виборів з`являться відразу після закриття ділянок.

На думку спостерігачів, великих сюрпризів нинішнє голосування не принесе. Згідно з даними опитувань, більшість керівників залишиться на своїх постах. Майже в усіх містах перемогу пророкуватимуть представникам правлячої партії "Громадянська платформа". Опозиційна партія "Закон і справедливість", голова якої Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ, програвши президентські вибори, обіцяв узяти реванш на місцевих, користується підтримкою тільки чверті виборців.

Цікавими обіцяє бути голосування тільки у двох великих містах - історичній столиці Польщі - Кракові і приморському Сопоті, де рейтинги головних кандидатів на крісло мера практично рівні. У Варшаві найбільшою підтримкою користується чинний президент (мер) міста Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ, якій пророкують перемогу в першому турі.

Як повідомили УНІАН у Центральній виборчій комісії Польщі, порушення виборчої тиші буде каратися штрафом щонайменше 1,7 тисячі доларів у випадку простої агітації за себе.

Публікація соціологічних опитувань каратиметься штрафом від 175 до майже 350 тисяч доларів.

Польське виборче законодавство дозволяє залишити на нерухомих бігбордах раніше розміщені виборчі матеріали.

Водночас на бігбордах, де змінюються реклами, цього вже робити не можна.

Під час виборчої тиші, яка триватиме до неділі 22.00 місцевого часу, заборонено проводити маніфестації, мітинги та роздавати виборчі матеріали.