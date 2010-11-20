ГОЛОВНЕ на 20 листопада

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Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ухвалить рішення про підписання або ветування Податкового кодексу лише після висновків експертів. Про це глава держави заявив у п’ятницю в інтерв’ю іноземним ЗМІ, що було оприлюднене в ефірі телеканалу «Інтер».

«Я підійду до цього питання і дам відповідь тільки після того, як я дійсно побачу повну картину, коли я отримаю висновки експертів. Я більш ніж переконаний, що нам треба буде повертатися до цього кодексу ще не один раз: щось додавати, щось виправляти», - висловив свою позицію Президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада 269-ма голосами прийняла в цілому Податковий кодекс. Документ викликав хвилю протесту з боку підприємців по всій Україні, які в разі підписання Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ документа обіцяють провести Всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень Президента України і Верховної Ради.

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22 листопада на Львівщині відбудуться масові акції протесту підприємців проти ухваленого Верховною Радою Податкового кодексу. Як повідомив УНІАН координатор акції протесту підприємців Стрийщини Ігор ШАПОВАЛЕНКО, напередодні, 21 листопада, з Львівської області до Києва виїде від 800 до 1500 представників малого та середнього бізнесу з більшості районів області для участі у всеукраїнській акції протесту в м. Києві.

«У м. Стрию, яке на даний час є центром громадського спротиву підприємців Львівщини, 22 листопада, о 16.00, розпочнеться багатолюдне віче протесту з вимогою до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати ухвалений парламентом Податковий кодекс», - повідомив І.ШАПОВАЛЕНКО.

Також він заявив про те, що до акції підприємців 22 листопада у м. Стрию долучаться лідери політичних сил області, зокрема, партії «Батьківщина», ВО «Свобода», «Фронту Змін» та Української народної партії, які підготують звернення від імені підприємців Львівщини та представників політичних сил регіону до керівників обласних осередків політичних партій усієї України з пропозицією приєднатися до хвилі протестів підприємців, яка 22 листопада стартує з Львівщини по всій Україні.

Також І.ШАПОВАЛЕНКО заявив, що буде підготовлено звернення до депутатів Львівської обласної ради, які зберуться на свою першу сесію 30 листопада з вимогами розпуску Верховної Ради України «як такої, яка не потрібна народу і ухвалює антинародні рішення».

Він також заявив про те, що на організаторів протестних акцій підприємців чиниться тиск з боку правоохоронних органів. «Олега ТЕРНАВСЬКОГО та Юрія КОМАРНИЦЬКОГО, які є координаторами акцій непокори підприємців Стрийського району, сьогодні викликають до Стрийського міськвідділу міліції, де, ми маємо інформацію, на них буде чинитися тиск, щоб вони відмовилися від протестних акцій», - зазначив І.ШАПОВАЛЕНКО.

Фінанси

Без підвищення пенсійного віку Україні складно буде отримати позитивне рішення Міжнародного валютного фонду з надання чергового траншу кредиту. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

«Дуже складно буде домогтися позитивного рішення ради директорів МВФ з виділення нам чергового траншу, якщо не буде цього зроблено (підвищення пенсійного віку - УНІАН)», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що пенсіонери мають розуміти, що уряд може піти на такий крок в їх же інтересах, і реформа проводитиметься за рахунок працюючих.

У цілому віце-прем`єр відзначив, що Україна не обійдеться без кредиту МВФ.

«Поки що у нас дуже нестабільна фінансова ситуація. Ми, якщо вийдемо цього року на дефіцит 4,9%, - це дуже добре», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Зовнішні відносини

Україна не веде переговорів про вступ до Єдиного економічного простору. Про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам у Санкт-Петербурзі після завершення зустрічі глав урядів країн-членів СНД, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Ми не ведемо переговорів про вступ до ЄЕП», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він також зазначив, що «ми брали участь у засіданні міждержавної ради ЄврАзЕС як спостерігачі і з інтересом ознайомились з усіма підписаними документами». (УНІАН: сьогодні у Санкт-Петербурзі після завершення засідання Ради глав урядів країн-членів СНД відбулося також засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства).

Як повідомлялося, Росія, Білорусь, Україна та Казахстан ще в 2003 році мали намір створити Єдиний економічний простір (ЄЕП). Процес затягнувся у зв`язку з позицією України, яка виступала за створення зони вільної торгівлі в рамках ЄЕП, але відмовлялася входити до Митного союзу і виступала проти створення наднаціональних органів цієї організації. Під час президентства Віктора ЮЩЕНКА переговори щодо ЄЕП були припинені.

Президенти Росії, Білорусі та Казахстану на зустрічі в Алма-Аті 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн працює вже з 1 січня 2010 року.

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У договорах про вільну торгівлю з СНД і ЄС є відмінності. Про це заявив журналістам прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Санкт-Петербурзі після завершення засідання Ради глав урядів країн - членів Співдружності незалежних держав, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«З Євросоюзом у нас не було договору про вільну торгівлю, ми його почали розробляти з «чистої сторінки», а з СНД – такий підписано ще у 1994 році», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що серед цих відмінностей “є і технічні”. “Більша частина країн-членів СНД не є членами СОТ, зате всі країни ЄС входять до Світової організації торгівлі, при чому, вони вступили туди раніше України і змогли «виторгувати» собі кращі умови захисту внутрішніх ринків», – цитує прем’єра сайт уряду.

М.АЗАРОВ підкреслив, що для України важливо “і з СНД, і з ЄС укласти грамотно виписані торгівельні угоди”.

«У нас третина товарообігу припадає на ЄС, третина – на Росію, і близько 40% – на країни СНД», - зазначив голова уряду.

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Лідери Європейського Союзу на саміті з Україною 22 листопаду закличуть Україну до проведення реформ з метою посилення демократії. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

“Лідери ЄС закличуть Україну дати новий поштовх зусиллям реформістів, зокрема щодо консолідації прав людини, демократичних принципів і верховенства права», - наголошується в прес-релізі Єврокомісії.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що, коментуючи майбутній саміт, Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ відзначив, що саміт стане можливістю для нього особисто вже вчетверте за цей рік зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Реформи в Україні і двосторонні відносини Україна-ЄС стануть пріоритетними на порядку денному. Ми привітаємо позитивні кроки, зроблені Україною, зокрема, у сфері економіки і енергетики. Ми чекаємо, що українське керівництво додасть імпульс реформам у цих сферах, а також у сферах, що стосуються поважання прав людини, верховенства права і демократичних принципів», - цитує слова Президента Європейської Ради прес-служба Єврокомісії.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, у свою чергу, відзначив, що Україна є ключовим партнером для ЄС і важливим регіональним гравцем. При цьому, він висловив задоволення тим, що ЄС зможе надати Україні План дій зі скасування безвізового режиму, а також підписати з Україною Протокол, що дає Києву можливість брати участь у програмах ЄС.

«Це два конкретних приклади прихильності ЄС до Україні. Ми також підсумуємо прогрес у переговорах про угоду щодо асоціації Україна-ЄС, які ми хочемо завершити якнайшвидше. Ми наголошуємо на необхідності поглиблення процесу реформ, зокрема, у сфері верховенства права, а також бізнес- та інвестиційного клімату», - цитує прес-служба Ж.БАРРОЗУ.

У повідомленні також зазначається, що лідери ЄС наголосять на особливій важливості вільних ЗМІ.

Крім того, сторони розглянуть питання економічної і секторальної співпраці, зокрема, питання поліпшення макроекономічної стабільності, боротьби з корупцією, співпраці в енергетиці, транспорті, сфері юстиції, свободи і безпеки.

Бізнес

Президент компанії СКМ, народний депутат України Рінат АХМЕТОВ жодного разу не звертався до парламентаріїв з питаннями, що стосуються його бізнесу. Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр ЄФРЕМОВ у Донецьку в Палаці спорту «Дружба», де проходило грандіозне шоу на честь 10-річчя компанії СКМ.

«Мені дуже часто журналісти в парламенті ставлять запитання: ви, напевно, отримуєте якісь подарунки, отримуєте команди від Ріната Леонідовича з приводу ведення його бізнесу. Я хотів би... відзначити чесно: те, що було за останні роки, - жодного разу з жодного питання Рінат Леонідович АХМЕТОВ не звертався до нас з приводу свого бізнесу», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому народний депутат додав: «Якщо й були якісь звернення, або системні документи, що готувалися, то вони сприяли розвиткові економіки всієї держави і відстоювали інтереси всього бізнесу. І це - правда, і за це - спасибі».

Транспорт

Російська прокуратура анулювала свідчення диспетчерів Смоленського аеродрому, дані під час їхнього першого допиту 10 квітня 2010 року – в день катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського. Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив сьогодні у Варшаві прокурор Окружної військової прокуратури Іренеуш ШЕЛЬОНГ.

Він зазначив, що польські слідчі через рішення російської прокуратури не зможуть використати дані першого допиту диспетчерів як доказ.

“Щоб ми могли це використати як доказ, вони (свідчення) повинні відповідати як російському, так і польському законодавству. Рішення російської прокуратури про визнання цих свідчень недопустимими призводить до того, що одна з цих умов – втрачена”, - сказав він.

І.ШЕЛЬОНГ зазначив, що польські слідчі планують добиватися проведення ними допиту російських диспетчерів. "Ця обставина (анулювання свідчень) ще більше переконує нас у такій необхідності", - сказав він.

Водночас польська газета Rrzeczpospolita написала сьогодні про різні свідчення диспетчерів у документах допиту 10 квітня і пізніших.

Зокрема, за даними видання, яке посилається на власні джерела, під час допиту у день катастрофи Павло ПЛУСІН заявив, що повідомив екіпажу урядового ТУ-154 про видимість 400 метрів, тоді як вона була 800 метрів, щоб це переконало пілотів не намагатися посадити літак.

В останніх свідченнях він вже говорить про те, що на той момент видимість дійсно була лише 400 метрів.

Крім того, другий диспетчер, Віктор РИЖЕНКО під час першого допиту розповів про присутність у контрольній вежі третьої особи, якою мав би бути полковник Краснолутський. А в його останніх свідченнях навіть згадки про нього (полковника) немає.

Та найголовніше, вважає газета, що в останніх свідченнях диспетчери заявили, що політ літака Леха Качинського здійснювався за цивільними процедурами.

“Це дуже несподівано, бо у попередніх свідченнях таких заяв не було. А з контексту квітневих свідчень можна було зробити висновок про військові процедури”, - пише газета.

Rrzeczpospolita зазначає, що застосування цивільних процедур під час польоту зменшує відповідальність диспетчерів, оскільки остаточне рішення про посадку приймає екіпаж літака.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року Президент Польщі Л.Качинський з дружиною та делегацією польських високопосадовців загинули в авіакатастрофі під час заходження на посадку на військовий аеродром у Смоленську літака Ту-154.

Найбільша польська опозиційна партія „Право і справедливість” (PiS), співзасновником якої був Л.Качинський, практично від самого початку розслідування причин катастрофи заявляє, що ні польська, ні російська влади не хочуть провести об’єктивне розслідування.

На думку низки експертів, причиною катастрофи літака могли бути неправильні дані, надані екіпажу Ту-154 диспетчером Смоленського аеродрому.

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Сьогодні через густий туман над містом повністю не приймає і не відправляє літаки Міжнародний аеропорт «Харків». Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, зокрема, зранку до Харкова за розкладом не прибули рейсові літаки з Москви, Києва, Тбілісі і Стамбула.

Так само не було здійснено жодного вильоту у зворотних напрямках. Це стосується також і чартерних рейсів.

Всі служби аеропорту працюють і готові забезпечувати рейси, але, ймовірно, до 12.00 погода не дозволить сьогодні приймати і відправляти літаки, зазначив співрозмовник агентства.

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У Єгипті близько години ночі в суботу за місцевим часом на трасі Заафарана - Рас-Гаріб сталася аварія. За різними даними, загинули 8-9 людей, поранено більш як 30, передає РІА «Новости». "Аварія сталася, коли ми поверталися з екскурсії з Каїра в Хургаду. Залишалося 80-90 кілометрів. Автобус їхав доволі швидко. Водій не вписався в поворот. Автобус почало розгойдувати з одного боку в інший. Він вилетів у кювет і кілька разів перевернувся", - розповів РІА «Новости» один з туристів, який перебуває зараз у госпіталі в Каїрі. Більшість опитаних очевидців відзначають, що удару як такого не відчули, хоча ЗМІ повідомляють, що автобус з туристами зіткнувся з іншим автобусом, який стояв на узбіччі.

За даними дорожньої поліції, водій туристичного автобуса з номерним знаком 492, в якому перебували близько 50 людей, не помітив припаркованого на узбіччі зламаного автобуса. Сталося зіткнення, в результаті якого туристичний автобус перевернувся. У припаркованому на узбіччі дороги автобусі людей не було. Єгипетське агентство Youm7 опублікувало список з 35 прізвищ туристів, які постраждали в цьому ДТП. Серед них вказано 20 громадян Росії, один громадянин Грузії, двоє громадян - України, п`ять - Німеччини, два - Туреччини, два - Данії, один - Бельгії, один - Чехії і один громадянин Єгипту. Водночас у госпіталі Хургади, куди одразу після пригоди було доставлено всіх загиблих і постраждалих, раніше повідомили, що до них надійшли 36 іноземців з різних держав. За словами медиків, у них в реанімації також перебувають декілька постраждалих, чиє громадянство поки що невідоме. Усі постраждалі, яких можна було транспортувати, вранці у суботу було направлено літаком у госпіталь імені Насера в Каїрі.

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Дев`ять іноземних туристів на даний момент вважаються жертвами дорожньо-транспортної пригоди, події в Єгипті в суботу вночі на трасі Заафарана - Рас-Гаріб, повідомили РІА «Новости» в Центральній лікарні Хургади. За словами медиків, шість людей загинули на місці, їх тіла направлено в морг міста Рас-Гаріб. Ще троє постраждалих померли пізніше від одержаних травм. Їх тіла перебувають у моргу Центральної лікарні Хургади. Серед загиблих щонайменше троє росіян і двоє громадян України. Решта загиблих на пізнанні. У каїрському госпіталі імені Насера, куди в суботу вранці на спеціальному літаку було доставлено 36 постраждалих у дорожній аварії, уточнили, що постраждалі туристи приїхали до Єгипту з десяти країн. Серед них 19 громадян Росії (9 жінок і 10 чоловіків), один громадянин Грузії, двоє - України, п`ять - Німеччини, двоє - Туреччини, двоє - Данії, один - Бельгії, один з Чехії, один громадянин Єгипту і двоє білорусів. Їх стан оцінюється як середньоважкий, здебільшого туристи одержали забої, різані рани й переломи.

Туристичний автобус, в якому перебували близько 50 осіб, перекинувся на трасі. Причиною ДТП міг стати припаркований на узбіччі дороги інший автобус без пізнавальних знаків. Поліція також розглядає версію про те, що водій автобуса заснув за кермом.

Погода

21 листопада за прогнозами синоптиків на території України очікуються дощі, лише у західних областях та на крайньому сході без істотних опадів. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Уночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, у південних областях та на Закарпатті до 13°; в Криму вночі 5-10°, вдень 11-16°; на високогір`ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.

У Києві та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°. По м. Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.

(УНІАН)