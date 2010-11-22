Анонс на 22 листопада

Сьогодні - День СВОБОДИ!



(свято встановлено Указом Президента у 2005 році на честь Помаранчевої революції 2004 року).

* 9-00 - У Києві на Майдані Незалежності розпочнеться Всеукраїнський страйк протесту проти Податкового Кодексу. Організатор - Центральний штаб порятунку українського підприємництва. Телефон: 38 (044) 229-74-74, shtab_maydan@ukr.net.



* 10-00 - Біля Адміністрації Президента України представники малого та середнього бізнесу проведуть масове пікетування з вимогою до Президента України: накласти вето на Податковий кодекс України. У заході візьмуть участь представники з усіх регіонів України, понад 20 000 осіб (вул.Банківська, 2). Телефон: 050-515-87-21.



* У рамках візиту в Україну Бельгійської економічної місії на чолі з Його Королівською Високістю, принцом Бельгії Філіпом, відбудеться українсько-бельгійський бізнес-форум. Учасники: принц Бельгії Філіп, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, президент Федерації бельгійських підприємств Томас Лейсі та ін. Під час форуму Український союз промисловців та підприємців і Федерація Бельгійських підприємств підпишуть меморандум про співпрацю і партнерство.



* Прес-конференція на тему: "Вплив регулювання на розвиток ринку електронних платежів: які перспективи?", під час якої будуть презентовані результати дослідження системи регулювання електронних платежів в Україні, її вплив на конкуренцію в даному секторі і на економічний розвиток України в цілому. Учасники: Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Даніел Кросбі, партнер групи з торгових практик юридичної компанії King & Spalding, Женева, а також керівники провідних українських банків.



* Прес-конференція голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка на тему: "Нові підходи до приватизації - позитивні результати".



* Відбудеться зустріч учасників Фінансового Прес-клубу на тему: "Рекапіталізація банківської системи: українські реалії та світовий досвід». Організатори - Ліга Фінансового Розвитку та тижневик «Дзеркало тижня». Запрошені: Ірина Акімова, перший зам.глави АПУ; Ігор Сорін, заст.голови НБУ; Макс Альєр, постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україну; Мартін Райзер, директор представництва Світового банку в Україні; Роман Шпек, член Ради НБУ, старший радник «Альфа Банку»; Сергій Наумов, голова правління «Правекс-банку»; Анатолій Волочив, президент Харківського банківського союзу та ін.



* Заплановано зустріч Віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова з Його Королівською Високістю Принцом Бельгії Філіпом за участі представників ділових кіл. Зустріч, яка відбудеться в рамках українсько-бельгійського бізнес форуму, буде присвячена питанням підготовки і проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.



* Круглий стіл на тему: «Зона вільної торгівлі з ЄС: плюси та мінуси для українського бізнесу». Організатор: парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.



* У Шевченківському районному суді м.Києва буде розглядатися справа за позовом ТОВ «Інвестиційна будівельна група» проти п'яти мешканців вулиці Гончара в м.Києві. 26 серпня 2009 Апеляційний суд Києва довів законність акцій протесту проти будівництва по вул.Гончара, 17-23 і відмовився задовольнити позовні вимоги забудовника. У серпні ж 2009 ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» виступила з новим позовом проти мешканців вулиці Гончара.

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