Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт Україна - ЄС

Сьогодні у Брюсселі відбудеться 14-й саміт Україна - ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, українську делегацію на саміті очолить вперше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Крім того, Україну представлятимуть міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр з питань палива та енергетики Юрій БОЙКО, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Європейську делегацію, також вперше за історію самітів Україна – ЄС, очолять Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ і Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Крім того, Євросоюз представлятимуть Верховний представник з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ, комісар з питань торгівлі Карел Де ГУХТ.

Під час саміту сторони планують обговорити хід переговорів щодо Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, внутрішню ситуацію в Україні та Європейському Союзі, питання регіональної співпраці, у тому числі відносини з Росією, Білоруссю і врегулювання Придністровського конфлікту.

Напередодні саміту Єврокомісія розповсюдила прес-реліз, у якому наголосила, що лідери ЄС закличуть Україну до проведення реформ, зокрема, з метою посилення захисту прав людини, верховенства права, дотримання демократичних принципів, захисту свободи засобів масової інформації.

Саміт планує підтримати План дій зі скасування візового режиму для України у довгостроковій перспективі.

Крім того, сторони підпишуть Протокол про приєднання України до програм ЄС і схвалять спільну заяву для преси.