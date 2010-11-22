НАТО поважає позаблоковий статус України, але тримає двері відкритими

НАТО поважає позаблоковий статус України, але тримає для неї двері відкритими, йдеться в підсумковій декларації саміту НАТО в Лісабоні.

"Визнаючи суверенне право кожної нації вільно обирати" власний варіант із забезпеченням своєї безпеки, Альянс "поважає позаблоковий статус України", говориться в декларації, повідомляє NEWSru.

Тим не менш, НАТО як і раніше сподівається, що Київ знову повернеться до ідеї вступу до Альянсу. "Ми нагадуємо, що двері НАТО залишаються відкритими, як було заявлено в рішеннях Бухарестського саміту", - підкреслюється в декларації.

Поки ж Альянс змушений задовольнятися тим, що є. "Ми вітаємо прихильність українського уряду до продовження повною мірою особливого партнерства з НАТО", - говориться в документі. У ньому підкреслюється "конструктивна роль", яку Україна відіграє в "операціях, очолюваних НАТО".