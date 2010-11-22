Грищенко зустрівся з міністрами закордонних справ ФРН, Нідерландів, Словаччини та Угорщини

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ питання розвитку двостороннього політичного діалогу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулась у рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав та урядів за участю представників країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані 20 листопада у Лісабоні.

Значну увагу під час зустрічі було приділено інтенсифікації двосторонньої співпраці та розвитку двосторонніх проектів у галузі авіатранспортних перевезень.

К.ГРИЩЕНКО також провів зустріч з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Урі РОЗЕНТАЛЕМ. В ході зустрічі було наголошено на підтримці Нідерландами євроінтеграційних прагнень України.

Відбулася зустріч голови українського МЗС з міністрами закордонних справ Словаччини та Угорщини Мікулашем ДЗУРІНДОЮ та Яношем МАРТОНІ, під час яких було обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, перспектив взаємодії країн у рамках Східного партнерства, обміну візитами на рівні керівників МЗС у 2011 році.

Відзначаючи важливість підвищення рівня політичного діалогу зі Словацькою Республікою, К.ГРИЩЕНКО обговорив зі своїм словацьким колегою можливості візиту в Україну Президента Словаччини найближчим часом.

К.ГРИЩЕНКО також зустрівся з командувачем Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, генералом ПЕТРЕУСОМ.