Баррозу за рік зустрічався і спілкувався з Януковичем частіше, ніж будь з ким із лідерів країн ЄС - ЗМІ

Упродовж поточного року президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ мав особистих зустрічей і телефонних розмов з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ більше, ніж будь з ким із лідерів 27 країн Євросоюзу.



Такий факт наводиться у публікації, оприлюдненій сьогодні, 22 листопада, у впливовому світовому виданні «Інтернешнл геральд трибюн».



«За даними офіційних представників Європейської комісії, президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ впродовж цього року мав зустрічей і телефонних розмов з В.ЯНУКОВИЧЕМ більше, ніж з будь-яким лідером з 27 країн – членів Європейського Союзу», - йдеться у статті.



Напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться сьогодні у Брюсселі, автор статті аналізує внутрішньополітичну ситуацію в Україні і зовнішні міжнародні аспекти навколо держави з огляду на пошук балансу. Зокрема, Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ у відносинах між Євросоюзом і Росією.



Видання в цілому позитивно оцінює прагнення чинного керівництва України інтегруватися до ЄС і реалізовувати на цьому шляху масштабні реформи. Водночас автор матеріалу нагадує, що відсутність прозорості, наприклад, енергетичного сектору України, не заохочує до співпраці західних інвесторів. У статті також йдеться про занепокоєння у Європейському Союзі станом демократії і свободи слова в Україні.



Автор також торкається проблемних питань довкола переговорного процесу щодо запровадження зони вільної торгівлі Україна-ЄС.



Підсумовуючи свою думку, автор матеріалу наголошує на важливості саміту Україна-ЄС, який відкриється сьогодні у Брюсселі. Водночас видання констатує, що на сьогодні Україна не отримала від Євросоюзу жодних конкретних політичних пропозицій, в яких би йшлося про перспективи членства в організації.