Янукович прибув до Брюсселя на саміт Україна-ЄС

Офіційна делегація України на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прибула до Брюсселя для участі у саміті Україна – Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми робочого візиту, у палаці «Валь Дюшес» відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з президентом Європейської ради Германом Ван РОМПЕЄМ та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ у вузькому колі.

Далі сторони проведуть пленарне засідання саміту та підпишуть двосторонні документи.

Після робочого ланчу запланований спільний підхід до преси В.ЯНУКОВИЧА, Г.РОМПЕЯ та Ж.М.БАРРОЗУ.