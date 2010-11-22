Янукович очікує від Євросоюзу принципової та відвертої розмови

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що саміт УКРАЇНА-ЄС є особливим для обох сторін, і очікує від керівництва Євросоюзу принципової і відвертої розмови.

Як передає кореспондент УНІАН про це глава держави заявив у вступному слові перед початком пленарного засідання саміту УКРАЇНА-ЄС, який проходить сьогодні в Брюсселі.

"Я хочу сказати, що нинішній саміт є особливим для обох його учасників, оскільки визначається періодом глибинних реформувань і трансформацій", - сказав глава держави.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, для України ця подія є особливою ще і тому, що проходить в умовах давно очікуваної політичної стабілізації, консолідації усіх гілок влади, здійснення невідкладних ринкових перетворень і затвердження європейських цінностей.

"Для Європейського Союзу цей період є особливим, враховуючи внутрішні реформи, які тривають, які визначені Лісабонським договором", - заявив глава держави.

За його словами, "сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна і Євросоюз проходять шлях реформ абсолютно безболісно і легко. Так не буває у природі. Усякий прогрес потребує часу, а досягнення позитивних результатів вимагає пошуку компромісів і взаємних поступок".

За переконанням В. ЯНУКОВИЧА, саме такі прагматичні підходи затвердилися у взаєминах України і Євросоюзу на сучасному етапі.

"І мені так здається, і дуже хотілося б, щоб з часом все більше і більше у нас росла довіра, щоб усе, що ми говоримо, ми робили, можливо, не завжди так швидко, але наполегливо, з досягненням мети", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він сказав: "Я відчуваю дружнє ставлення до України і до мене особисто". "І з нетерпінням чекаю початку нашої сьогоднішньої роботи, І, як завжди, принципової, відвертої розмови", - резюмував Президент.