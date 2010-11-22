Головне на 22 листопада

Влада перешкоджає підприємцям, які виступають проти прийняття Податкового кодексу, в приїзді до Києва на акцію протесту.

Про це йдеться у зверненні Центрального штабу порятунку українського підприємництва, текст якого передано УНІАН.

У документі наголошується, що до штабу надходить інформація "про перешкоджання співробітниками правоохоронних органів пересуванню автоколон з учасниками акції протесту, залякування адміністрацій ринків, підприємців представниками податкової служби і УБЕЗу".

Крім цього, почастішали рейди контролюючих органів на ринках і в торгових центрах.

«Центральному штаб порятунку українського підприємництва з достовірних джерел стало відомо про заборону акції протесту, призначеної на 22 листопада», - зазначається у тексті звернення.

У штабі повідомили, що є інформація про «можливу силову протидію організаторам акції з боку представників правоохоронних органів і міськадміністрації при монтажі сценічних конструкцій і звукотехнічного обладнання».

Центральний штаб порятунку українського підприємництва закликає владу припинити тиск на підприємців і дозволити їм реалізувати своє конституційне право на протест в рамках, передбачених законодавством.

«В іншому випадку дії протестуючих можуть вийти за ці рамки і привести до непередбачуваних наслідків», - попереджає штаб.

Рівень розрахунків підприємств теплокомуненерго за спожитий в нинішньому опалювальному сезоні газ, станом на 12 листопада ц.р., становить 20%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства з посиланням на дані ДК «Газ України».

Згідно з повідомленням, упродовж опалювального сезону 2010-2011 рр. підприємства комунальної теплоенергетики спожили природного газу на суму 1 556,8 млн. грн., сплатили – 309 млн. грн.

Серед причин низького рівня розрахунків за природний газ, спожитий в поточному опалювальному сезоні, в МінЖКГ називають те, що оплата від споживачів за послуги з теплопостачання надходить впродовж місяця, наступного за розрахунковим, розрахунки за газ проводяться кожну декаду, через що створюється «касовий розрив». При цьому ще не переглянуто тарифи на теплову енергію з урахуванням нової ціни на природний газ.

Станом на 12 листопада ц.р., заборгованість за газ в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. становила 1 752,3 млн. грн., рівень розрахунків – 83%.

Станом на 19 листопада в Україні обмолочено 14,5 млн. га (99,4% від прогнозу) зернових і зернобобових культур (разом з кукурудзою), намолочено 41,3 млн. тонн зерна (у бункерній вазі) при середній врожайності 28,4 ц/га (у 2009 році – 30,9 ц/га).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики України.

Кукурудзу на зерно забрано з площі 2,6 млн. га (98% від прогнозу), одержано 11,9 млн. тонн зерна при врожайності 45,9 ц/га. Соняшник зібрано на площі 4,4 млн. га (100% від прогнозу), одержано 7,15 млн. тонн насіння при врожайності 16,1 ц/га.

Соя зібрана на 1,031 млн. га (99% від прогнозу), що на 420 тис. га більше, ніж минулого року, одержано 1,7 млн. тонн зерна при врожайності 16,1 ц/га.

Також, за інформацією МінАП, в Україні завершується збирання цукрового буряку. Викопано 490 тис. га (99% від прогнозу), накопано 14,7 млн. тонн при врожайності 299 ц/га.

Зяблеву обробку грунту проведено на площі 13,1 млн. га (99% від прогнозу), зокрема глибока оранка – 867 тис. га, або 111% від прогнозу.

Київський господарський апеляційний суд 7 грудня розгляне апеляцію керівної компанії "Брянський машинобудівний завод", на рішення Київського господарського суду від 22 жовтня цього року за позовом Фонду держмайна, яким визнаний недійсним договір купівлі-продажу держпакету акцій "Луганськтепловоза".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Голова ФДМ також зазначив, що до кінця цього року фонд держмайна ініціюватиме проведення загальних зборів акціонерів "Луганськтепловоза", однією з цілей якого буде зміна чинного складу наглядової ради підприємства.

За його словами, в органи управління товариства оберуть представників від держави.

За словами О. РЯБЧЕНКА, це можуть бути як представники ФДМ, так і Мінтрансу.

Ще дві компанії звернулися з проханням до Фонду державного майна України про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією на конкурс з продажу держпакету акцій ВАТ "Укртелеком".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також уточнив, що ці компанії є резидентами України.

Таким чином, за його словами, на сьогодні всього п`ять компаній зацікавилися конкурсною документацією з продажу "Укртелекому". Три з цих компаній - українські, одна - російська і одна представляє інтереси західних інвесторів.

О. РЯБЧЕНКО також повідомив, що доФДМУ звернулося турецьке посольство з проханням надати конкурсну документацію англійською мовою.

Голова ФДМУ зазначив, що було б непогано, якби три або дві компанії, що виявили інтерес до ознайомлення з конкурсною документацією, взяли участь у конкурсі з продажу держпакету "Укртелекому".

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН може підписати Податковий кодекс у четвер-п`ятницю, 25-26 листопада.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА.

За її словами, В. ЛИТВИН зазначив, що на цей час проголосований у Верховній Раді відповідний закон знаходиться на доопрацюванні в Головному юридичному управлінні ВР.

Фонд державного майна України (ФДМ) переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, приватизація підприємств енергетики, у тому числі, теплоенергетики, буде "плавною приватизаційною подією наступного року".

О. РЯБЧЕНКО також спрогнозував, що приватизація генеруючих і розподіляючих підприємств енергетики проводитиметься протягом двох років. При цьому, за його словами, пріоритетними у продажі генеруючих підприємств залишаються "Дніпроенерго" і "Західенерго".

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМ не унеможливлював оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго у четвертому кварталі цього року.

За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, акції цих компаній уперше виставляють на продаж, тому вони вимагають підготовки до приватизації. Він також повідомив, що Міністерство палива і енергетики запропонувало виставляти на продаж один раз на квартал пакети акцій теплових генерацій або контрольні пакети обленерго.

О. РЯБЧЕНКО також сказав, що сьогодні загальна вартість чотирьох теплових генеруючих компаній складає 9-9,5 млрд. грн.

За словами голови ФДМУ, у разі виставлення їх на продаж, їх загальна реалізаційна вартість може вирости до 11 млрд. грн.

Високі темпи зростання державного боргу України створюють загрозу національній економічній безпеці.

Про це йдеться в обнародуваних на сайті Рахункової палати Результатах аудиту стану державного і гарантованого державою боргу за 2009 рік і аналізі тенденцій в 2010 році.

«Темпи нарощування боргових зобов`язань у кілька разів перевищують темпи зростання економіки держави і, відповідно, створюють загрозу національній економічній безпеці», - говориться в документі.

За даними Рахункової палати, за 9 місяців ц.р. борг зріс на 86,4 млрд. грн., або 27%, і досяг 404,3 млрд. грн. При цьому прямий держборг за 9 місяців ц.р. досяг 307 млрд. грн., або 97% від передбаченого на кінець року.

За підрахунками відомства, у вересні 2010 року на кожного громадянина України припадало вже понад 1 тис. дол. (майже 8,5 тис. грн.) боргових зобов`язань. Накопичений держборг вперше перевищив позначку в 50 млрд. дол., що майже в 1,5 разу перевищує золотовалютні резерви держави, сформовані Нацбанком.

За оцінками Рахункової палати, основною причиною стрімкого зростання державного боргу є великі обсяги державних запозичень, які значно перевищують необхідні обсяги фінансування державного бюджету. Так, за 9 місяців 2010 року обсяг державних запозичень досяг 99 млрд. грн. при дефіциті державного бюджету у розмірі 52,8 млрд. грн.

Крім того, за останні два роки рівень запозичень становить більше половини доходів (у 2009 році здійснено запозичень на суму 121 млрд. грн., одержано доходів на суму 209,7 млрд. грн., за 9 місяців 2010 року - 98,6 млрд. грн. і 162,7 млрд. грн. відповідно).

Оскільки запозичені кошти значно перевищують потребу у фінансуванні державного бюджету, це призводить до зростання залишків коштів державного бюджету, розміщених на рахунках Держказначейства. Станом на 1 жовтня 2010 року залишки коштів уряду з початку року зросли майже на 32 млрд. грн. і досягли майже 44,5 млрд. гривень.

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської міської державної адміністрації до ряду громадських організацій, які подали заявку на проведення мітингів у центрі Києва з 22 по 26 листопада.

Про це УНІАН повідомило джерело в суді.

Суд встановив обмеження у вигляді заборони проведення заходів 22-26 листопада у центральній частині Києва.

"Тобто, громадські організації повинні звільнити центр міста", - пояснив співрозмовник агентства.

Підприємці, які протестують на Майдані Незалежності в Києві, не радять владі залучати проти них міліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зі сцени в центрі столиці заявив один з координаторів акції протесту.

«Ми не радимо владі кидати на нас міліцію, чіпати народ, бо інакше у вас земля буде горіти під ногами», - сказав промовець.

При цьому він зауважив, що до організаторів акції надійшла інформація про те, що завтра з боку міліції, «переодягненої в іншу форму», будуть вчинені провокації з метою розігнати присутніх на Майдані.

В контексті цього організатори заходу закликають його учасників не піддаватися ні на які провокації і виконувати лише те, що їм говоритимуть координатори акції.

(УНІАН)