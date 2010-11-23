Курс НБУ на 23.11.10

Офіційний курс НБУ на 23.11.10100 USD - 793.7700 (22 листопада - 793.7700)100 EUR - 1083.2579 (22 листопада - 1085.4011)10 RUR - 2.5610 (22 листопада - 2.5648)Облікові курси банківських металів на 23.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107754.28 (22 листопада-107754.28)961 XAG 10 Срібло-2176.52 (22 листопада-2148.74)962XPT10Платина-132242.08(22 листопада-132162.71)964XPD10Паладій-56357.67 (22 листопада-55643.28)

Офіційний курс НБУ на 23.11.10 100 USD - 793.7700 (22 листопада - 793.7700) 100 EUR - 1083.2579 (22 листопада - 1085.4011) 10 RUR - 2.5610 (22 листопада - 2.5648) Облікові курси банківських металів на 23.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107754.28 (22 листопада-107754.28) 961 XAG 10 Срібло-2176.52 (22 листопада-2148.74) 962XPT10Платина-132242.08(22 листопада-132162.71) 964XPD10Паладій-56357.67 (22 листопада-55643.28)

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