Курс НБУ на 23.11.10
09:23, 23 листопада 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.11.10100 USD - 793.7700 (22 листопада - 793.7700)100 EUR - 1083.2579 (22 листопада - 1085.4011)10 RUR - 2.5610 (22 листопада - 2.5648)Облікові курси банківських металів на 23.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107754.28 (22 листопада-107754.28)961 XAG 10 Срібло-2176.52 (22 листопада-2148.74)962XPT10Платина-132242.08(22 листопада-132162.71)964XPD10Паладій-56357.67 (22 листопада-55643.28)
Офіційний курс НБУ на 23.11.10
100 USD - 793.7700 (22 листопада - 793.7700)
100 EUR - 1083.2579 (22 листопада - 1085.4011)
10 RUR - 2.5610 (22 листопада - 2.5648)
Облікові курси банківських металів на 23.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-107754.28 (22 листопада-107754.28)
961 XAG 10 Срібло-2176.52 (22 листопада-2148.74)
962XPT10Платина-132242.08(22 листопада-132162.71)
964XPD10Паладій-56357.67 (22 листопада-55643.28)
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