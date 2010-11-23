Анонс на 23 листопада

* Відбудеться VI Пленум ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України на тему: «Про шляхи вирішення соціально-економічних проблем галузі в умовах її реформування». В роботі візьме участь перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв.

* Круглий стіл на тему: «Баланси Податкового кодексу». Учасники: Віталій Хомутинник, народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики; Тетяна Єфименко, заступник міністра фінансів України; Сергій Лекарь, заст.голови ДПАУ; Сергій Попов, партнер компанії «КПМГ-Україна»; Дмитро Михайленко, партнер компанії «Орлов, Михайленко та партнери»; Веніамін Лебедєв, голова правління ВАТ «Конверсбанк»; Оксана Кулаженко, член наглядової ради ПАТ «Фуршет».

* У Міжнародному виставковому центрі відбудеться офіційне відкриття IX Міжнародного промислового форуму. Організатори: Міністерство промислової політики України, Українська Національна Компанія «Укрверстатоінструмент», ТОВ «Міжнародний виставковий центр». Учасники церемонії: керівництво Міністерства промислової політики України, представники Кабінету Міністрів України та інших відомств, представники дипломатичного корпусу, почесні гості.

* У Червоному корпусі КНУ ім. Тараса Шевченка відбудеться підписання установчих документів про створення "Наукового парку". У церемонії візьмуть участь представники 15 академічних інститутів.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Комерційний банк «Хрещатик» та ВБФ «Діти передусім!» презентують спеціалізовану пластикову картку «Діти передусім» на базі міжнародної платіжної системи VISA International. Презентація відбудеться в рамках благодійного проекту «Подаруй майбутнє!», Мета якого - сприяння розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічного забезпечення дитячих освітніх, культурних, спортивних та медичних закладів, надання допомоги дітям-сиротам, дітям, які залишилися без опіки батьків, та дітям з особливими потребами та ін Запропонована платіжна картка «Діти передусім!» надасть можливість її власникам - клієнтам банку перераховувати благодійні пожертвування просто під час здійснення покупок і проведення розрахункових операцій. Учасники: голова правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук, виконавчий директор роздрібного бізнесу банку «Хрещатик» Марина Нестеровська; лідер громадського руху "Кияни передусім" Віктор Пилипишин, голова наглядової ради БФ «Діти передусім!» Олена Антонова; глава представництва Visa в Україні Світлана Георбелідзе (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Землі Чорнобильської зони відчуження в сільськогосподарському обороті. Чи є причина для занепокоєння?". Учасники в Москві: В`ячеслав Бабурін, проф.кафедри економічної і соціальної географії Географічного факультету МГУ ім.М.Ломоносова; Тетяна Корзун, заст. директора ФДМ Центр оцінки якості зерна; Анатолій Касьяненко, проф.кафедри судової екології РУДН; Гюльнара Кулієва, доцент кафедри судової екології РУДН. Учасники в Києві: Володимир Золотоверх, начальник відділу державного департаменту адміністрації зони відчуження і зони обов`язкового відселення; зст.міністра аграрної політики України, представники НАНУ.

* Відбудеться урочиста церемонія відкриття першого в Україні комерційного центру обробки даних De Novo. Учасники прес-конференції: Максим Агєєв, ген.директор De Novo; Євген Уткін, президент KM Core; Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні; Геннадій Карпов, директор з технологій De Novo; Ігор Табер, директор Intel Capital в країнах RCIS; В`ячеслав Коваль, голова правління АТ «Піреус Банк МКВ». Після прес-конференції буде організовано прес-тур до ЦОД.

* Відбудеться заключна конференція Проекту ЄС «Посилення сектору фінансових послуг України». Учасники: Марія Юрікова, заст.голови Представництва ЄС в Україні; Андрій Кравець, заступник міністра фінансів України; Джон Фотроп, керівник групи експертів проекту, ознайомить учасників з результатами реалізації проекту; Володимир Коцюба, директор Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Мінфіну Україна, Олег Мозговий, голова ДКЦПФР; Валентина Левченко, заст.голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; Ігор Шумило, виконавчий директор НБУ та інші.

* Розпочнеться конференція первинної профспілкової організації КП СПБ «Арсенал» працівників оборонної промисловості, присвячена виробленню колективом підприємства стратегії протидії спробам продажу території «Арсеналу», відчуження його корпусів і т.п.

* Круглий стіл на тему: «Проблеми розвитку не банківського сегменту ринку фінансових послуг». Запрошені: президент Асоціації "Страховий бізнес" Ігор Яковенко, президент Всеукраїнської асоціації ломбардів Андрій Хірсін, голова ради Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк, президент Національної асоціації кредитних спілок України Петро Козинець та ін.

15-30 - в УНІАН відбудеться спільна прес-конференція представників сервісу обміну інформацією EX.UA, правовласників і громадських організацій на тему: "Відповідь Американській асоціації звукозапису (RIAA) на включення EX.UA до списку «піратських ресурсів» і нові моделі розповсюдження та використання контенту в мережі Інтернет". Учасники: Юріс Пісковий, представник сервісу обміну інформацією EX.UA; Максим Куліш, керівник ТОВ «Інтернет Копірайт Менеджмент» (ICM); Микола Сосновський, виконавчий директор ВГО «Всеукраїнська Ліга Авторів»; Ігор Михайлов, заст.голови Української антипіратської асоціації; Едуард Клим, ген. директор холдингу Lavina Music (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 066708 86 69.

* У м. Вишневе Києво-Святошинського району, Київської області відбудеться презентація реалізованих проектів у сфері енергоефективності та енергозбереження. Заплановано відвідування об`єктів, де вже успішно працює енергоефективне обладнання, ознайомлення з роботою підприємства з виробництва вітчизняних теплових насосів та семінар з питань нових можливостей енергозбереження. Захід відбудеться за участю заступника голови Київської облдержадміністрації В.Максименко.

* 23-24 листопада Секретар Ради Національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова відвідає Польщу з офіційним візитом. Р. Богатирьова в рамках візиту проведе зустрічі з керівником польського Бюро Національної безпеки (BBN) Станіславом Козієм, міністром оборони Польщі Богданом Кліхом, головою МЗС Радославом Сікорським та Президентом Польщі Броніславом Коморовським.

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