Артилерія КНДР обстріляла південнокорейський острів Йонбен
Збройні сили Північної Кореї обстріляли південнокорейський острів Йонбен у Жовтому морі з артилерійських гармат.
По острову, на якому живе трохи більше 1000 чоловік, було випущено близько 200 снарядів, передає Бі-Бі-Сі.
Армія Південної Кореї відкрила у відповідь вогонь.
Згідно з південнокорейським ЗМІ, є поранені серед військових і мирних громадян.
Місцеві жителі евакуйовані в укриття. На острові припинилася подача електроенергії.
Зруйновано кілька будинків. На фотографіях, які надходять з острова, видно клуби диму, палаючі будівлі.
За словами південнокорейських чиновників, у бункері на території резиденції Президента проходить термінова нарада найвищого керівництва країни. Південнокорейська армія приведена в стан підвищеної бойової готовності.