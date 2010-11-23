Артилерія КНДР обстріляла південнокорейський острів Йонбен

Збройні сили Північної Кореї обстріляли південнокорейський острів Йонбен у Жовтому морі з артилерійських гармат.

По острову, на якому живе трохи більше 1000 чоловік, було випущено близько 200 снарядів, передає Бі-Бі-Сі.

Армія Південної Кореї відкрила у відповідь вогонь.

Згідно з південнокорейським ЗМІ, є поранені серед військових і мирних громадян.

Місцеві жителі евакуйовані в укриття. На острові припинилася подача електроенергії.

Зруйновано кілька будинків. На фотографіях, які надходять з острова, видно клуби диму, палаючі будівлі.

За словами південнокорейських чиновників, у бункері на території резиденції Президента проходить термінова нарада найвищого керівництва країни. Південнокорейська армія приведена в стан підвищеної бойової готовності.