У Камбоджі в масовій тисняві на святі загинуло близько 350 чоловік

У Камбоджі в масовій тисняві, що виникла під час народних гулянь з нагоди Фестивалю води, загинуло близько 350 чоловік, більшість з яких жінки.

Як передає Радіо «Свобода», ще сотні чоловік дістали поранення.

Прем`єр-міністр країни ХУН Сіна назвав подію найчорнішою сторінкою в історії Камбоджі з часів "червоних кхмерів", які винищили в другій половині 1970-х років приблизно чверть населення країни.

Поки що не ясно, що стало причиною тисняви на мосту через річку Тонлесап у столиці Камбоджі Пномпені.

Четвер, 25 листопада, оголошено в країні днем національного трауру за жертвами трагедії.