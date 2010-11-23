У МЗС України обговорили реалізацію співпраці в рамках ГУАМ

У Міністерстві закордонних справ України обговорили процес реалізації програм і проектів співпраці в рамках Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у понеділок в МЗС України відбулося засідання міжвідомчої комісії з питань співпраці ГУАМ.

У заході взяли участь заступник міністра закордонних справ Олександр ГОРІН, генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ, представники галузевих міністерств і відомств України.

О.ГОРІН висловив основні підходи України до співпраці у форматі ГУАМ і поінформував учасників засідання про реалізацію Плану дій українського головування в Організації.

Сторони обговорили перспективи співпраці у форматах «ГУАМ» і «ГУАМ+», а також процес реалізації програм і проектів співпраці в різних галузях.

Представники міністерств і відомств також оприлюднили своє бачення розвитку співпраці в рамках ГУАМ і взаємодії із зовнішніми партнерами.

Як зазначили у Секретаріаті ГУАМ, ухвалене рішення в майбутньому проводити такі міжвідомчі заходи на регулярній основі.