26 листопада буде підписано низку українсько-російських документів - Льовочкін

За результатами засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбудеться 26 листопада у Москві, буде підписано низку документів.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН підтвердив, що 26 листопада відбудеться робочий візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до м. Москва для участі у четвертому засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії (УРМК).

Міждержавну комісію було створено 2005 року. Згідно з регламентом Комісії, засідання під головуванням президентів обох країн мають проводитися двічі на рік і, як зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, починаючи з цього року, сторони вийшли на стабільну, системну та конструктивну роботу цього органу.

Попереднє засідання Комісії відбулося у м. Київ 17 травня 2010 року у рамках офіційного візиту в Україну Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

За словами глави Адміністрації Президента України, під час четвертого засідання УРМК у Москві планується обговорити розвиток двосторонніх відносин у політичній сфері, стан реалізації перспективних проектів у високотехнологічних галузях, а також гуманітарну взаємодію.

Окрему увагу буде приділено запровадженню сторонами комфортних умов для громадян України та Росії при перетинанні ними міждержавного кордону у розвиток домовленостей, досягнутих главами обох держав 17 вересня цього року у м. Глухові.

За результатами засідання очікується підписання підсумкового Протоколу, а також низки інших документів, спрямованих на подальший розвиток співробітництва між Україною та Російською Федерацією.

Передбачається також проведення окремої зустрічі Президента України В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, учора прес-служба Кремля повідомила, що 26 листопада В.ЯНУКОВИЧ на запрошення Д.МЕДВЕДЄВА з робочим візитом відвідає Москву, де відбудеться четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.