Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що товарообіг між Україною і Лівією можна збільшити у декілька разів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це глава уряду заявив в інтерв’ю лівійській газеті «Маль ва Аамаль» («Фінанси та бізнес») у рамках свого офіційного візиту до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії.

«Нам потрібно подивитись, що стоїть на заваді приросту товарообігу і зняти ці питання», - зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він уточнив, що на сьогодні товарообіг між Україною і Лівією становить близько 100 млн. грн.

Глава українського уряду підкреслив, що Україна зацікавлена у поставках у Лівію обладнання для нафтогазової промисловості, продукції машинобудування, двигунів для вертольотів і літаків сімейства «Ан». Крім того, для України становить інтерес постачання скрапленого газу до Лівії. За словами М.АЗАРОВА, це питання буде обговорюватися у рамках українсько-лівійських переговорів.

М.АЗАРОВ також зазначив, що Україна у 2011 році обов’язково виконає свої зобов’язання з поставок літаків до Лівії, які не виконувалися декілька років.