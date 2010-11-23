Україна за 2-5 років може виконати План дій зі скасування візового режиму з ЄС

Україна за 2-5 років може виконати План дій зі скасування візового режиму з Європейським Союзом.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ, коментуючи ухвалений учора на саміті Україна-ЄС План дій із запровадження безвізового режиму для українців.

Експерт не виключив, що українська влада вже наступного року зможе розробити й ухвалити необхідні для запровадження безвізового режиму закони, але зауважив, що українцям буде складніше вирішити низку технічних питань.

За словами А.ШЕПТИЦЬКОГО, якби українська влада дуже захотіла, то могла б створити правову базу для введення безвізового режиму до другої половини 2011 року, як це задекларував Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Експерт зазначив, що однією із умов запровадження безвізового режиму для українців є введення біометричних паспортів, для чого треба не лише ухвалити відповідний закон, але й закупити необхідне обладнання та встановити його у низці відомств.

При цьому А.ШЕПТИЦЬКИЙ сумнівається, що Україна зможе впродовж одного року встановити в усіх паспортних столах необхідну техніку.

Експерт додав, що Україна не має відповідного обладнання, яке доведеться закуповувати на тендерах, що часто бувають довготривалими.

Крім того, за словами експерта, українській владі треба вирішити питання заміни чинних паспортів на нові - біометричні.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ не виключив, що заява В.ЯНУКОВИЧА про виконання Плану дій зі скасування візового режиму з ЄС у другій половині 2011 року власне стосується створення необхідної для запровадження безвізового режиму законодавчої бази.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз 22 листопада на саміті Україна-ЄС схвалив План дій із запровадження безвізового режиму для українців, який складатиметься з двох частин, але на відміну від традиційних „дорожніх карт”, не передбачатиме автоматичного скасування віз у випадку його виконання.

Того ж дня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що українська сторона зможе виконати заходи Плану дій щодо скасування візового режиму з Європейським Союзом вже у першому півріччі 2011 року.