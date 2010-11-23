СКУ закликає українців взяти участь у завершенні міжнародної акції на вшанування жертв Голодомору “Свічка моління” (заходи в Києві)
Напередодні відзначення цієї сумної дати в Україні і в державах проживання української діаспори відбудуться різні громадські заходи – пройдуть тематичні академії, будуть показані фільми, проведені виставки на тему Голодомору тощо, а в засобах масової інформації будуть висвітлені тематичні матеріали, повідомляється в релізі. У цей час у публічних місцях будуть розміщені плакати з написом “Голодомор 1932-33 рр. – геноцид українського народу” чи інші знаки, що символізують цю трагічну сторінку історії українського народу, а на будівлях державних і українських установ та на власних будинках українців будуть вивішені траурні прапори.
СКУ закликає всіх українців світу долучитися до підписання розміщеної на його сайті електронної петиції http://www.ukrainianworldcongress.org/signature.php/signature_id/1 та поштової листівки на адресу Президента Віктора Януковича з закликом публічно визнати Голодомор геноцидом українського народу та забезпечити дотримання Закону “Про Голодомор 1932-33 років в Україні”, який стверджує факт геноциду.
Довідка УНІАН. Українські громади усього світу відзначають 77-му річницю Голодомору пам'ятними заходами з 22 по 28 листопада. Фокусом цьогорічних відзначень є "Свічка Моління" - свічка, яка за ініціативою Світового Конґресу Українців почала свою подорож у Києві, Україна, в червні цього року. Її полум'я буде запалювати свічки по всій Україні та у 33 інших країнах, символізуючи єдність у вшануванні та освідомленню про цей злочин проти людства.
Різноманітні доповіді, перегляд фільмів, свідчення очевидців та поминальні служби, мають за мету ознайомити ширші маси з актом геноциду супроти українського народу.
В Україні пам"ять жертв Голодомору-геноциду вшановують в четверту суботу листопада. Зокрема, останні роки проводилась всеукраїнська акція "Запали свічку пам"яті" - о 16.00 українці запалювали свічки на вікнах своїх осель в пам"ять про загиблих від голоду. У 2008 та 2009 роках в перших числах листопаду Указ про проведення заходів на вшанування пам"яті жертв Голодомору підписував Президент України Віктор Ющенко.
За станом на 23 листопада 2010 року інформації про підписання відповідного указу новообраним Президентом України Віктором Януковичем не має.