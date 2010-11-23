СКУ закликає українців взяти участь у завершенні міжнародної акції на вшанування жертв Голодомору “Свічка моління” (заходи в Києві)

Найближчої суботи, 27 листопада 2010 р., у День пам’ яті жерт в Голодомору , завершується Міжнародна акція “Свічка моління” , яку Світовий Конґрес Українців (СКУ) розпочав під гаслом “Не дамо згасити свічку пам’яті” , щоб вшанувати пам'ять мільйонів невинних жертв Голодомору 1932-33 років та привернути увагу світової громадськості до справжніх причин цієї трагічної сторінки нашого народу . Про це повідомляється на офіційному сайті Світового конгресу українців.



СКУ закликає вс іх українців та тих, хто розділяє смуток нашого народу, взяти активну участь у завершенні Міжнародної акції “Свічка моління” , помолитися за невинні душі жертв Голодомору та не відсторонятися від емоційно тяжкої і болючої для благополучного сьогодення теми, а навпаки – бути свідомими страшної трагедії та всіляко поширювати правдиву інформацію про Голодомор 1932-33 рр.

Напередодні відзначення цієї сумної дати в Україні і в державах проживання української діаспори відбудуться різні громадські заходи – пройдуть тематичні академії, будуть показані фільми, проведені виставки на тему Голодомору тощо, а в засобах масової інформації будуть висвітлені тематичні матеріали, повідомляється в релізі. У цей час у публічних місцях будуть розміщені плакати з написом “Голодомор 1932-33 рр. – геноцид українського народу” чи інші знаки, що символізують цю трагічну сторінку історії українського народу, а на будівлях державних і українських установ та на власних будинках українців будуть вивішені траурні прапори.

27 листопада, в день пам’ яті жерт в Голодомору , у всьому світі в українських церквах та громадах пройдуть скорботні панахиди й поминальні заходи.

У цей день у Києві, о 14:30 стартує акція “ Голодомор 1932–33 - це геноцид. Пам’ятаємо” , в рамках якої люди, взявшись за руки, утворять живий ланцюг пам’яті до Національного меморіалу Голодомору. А о 16:00 біля Національного меморіалу Голодомору та у всій Україні, перед початком громадських пам'ятних акцій, будуть запалені свічки.

Додаткова інформація про заходи в Україні знаходиться на сайті : http://www.holodomor33.org.ua/category?id=4

Свічки моління чи звичайні свічки, як знак пам 'яті про знищених і ненароджених внаслідок геноциду українців, будуть також запалені під час відповідних заходів українцями діаспори. Окрім того, від 19:32 до 19:33 ( що символічно нагадує роки Голодомору ) за місцевим часом в країнах проживання діаспори відбудеться загальнонаціональна хвилин а мовчання .

СКУ закликає всіх українців світу долучитися до підписання розміщеної на його сайті електронної петиції http://www.ukrainianworldcongress.org/signature.php/signature_id/1 та поштової листівки на адресу Президента Віктора Януковича з закликом публічно визнати Голодомор геноцидом українського народу та забезпечити дотримання Закону “Про Голодомор 1932-33 років в Україні”, який стверджує факт геноциду.

Довідка УНІАН. Українські громади усього світу відзначають 77-му річницю Голодомору пам'ятними заходами з 22 по 28 листопада. Фокусом цьогорічних відзначень є "Свічка Моління" - свічка, яка за ініціативою Світового Конґресу Українців почала свою подорож у Києві, Україна, в червні цього року. Її полум'я буде запалювати свічки по всій Україні та у 33 інших країнах, символізуючи єдність у вшануванні та освідомленню про цей злочин проти людства.

Різноманітні доповіді, перегляд фільмів, свідчення очевидців та поминальні служби, мають за мету ознайомити ширші маси з актом геноциду супроти українського народу.



В Україні пам"ять жертв Голодомору-геноциду вшановують в четверту суботу листопада. Зокрема, останні роки проводилась всеукраїнська акція "Запали свічку пам"яті" - о 16.00 українці запалювали свічки на вікнах своїх осель в пам"ять про загиблих від голоду. У 2008 та 2009 роках в перших числах листопаду Указ про проведення заходів на вшанування пам"яті жертв Голодомору підписував Президент України Віктор Ющенко.

За станом на 23 листопада 2010 року інформації про підписання відповідного указу новообраним Президентом України Віктором Януковичем не має.