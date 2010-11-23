Україна готова взяти участь у створенні європейської системи ПРО - Богатирьова

Україна готова взяти участь у створенні європейської системи протиракетної оборони, яку планують створити держави НАТО для захисту Європи і США.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це сказала секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА у Варшаві у вівторок.

"Україна засвідчила не лише бажання долучитися до створення європейською протиракетною обороти, але і надати свої спостережні можливості як практичний крок участі України в європейській системі ПРО", - сказала вона, відповідаючи на питання УНІАН.

"Якщо це пропозиція України зацікавить Альянс, ми готові до практичної реалізації", - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО, яка сьогодні почала свій офіційний візит в Польщу, зазначила, що українська влада також підтримує залучення Російської Федерації до створення ПРО. Р. БОГАТИРЬОВА не уточнила УНІАН, чи це українську пропозицію озвучував на останньому саміті НАТО в Лісабоні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, зазначивши, що це питання обговорювалося раніше.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада генеральний секретар НАТО під час візиту в Москву заявив, що не виключає включення українських систем попередження про ракетний напад (СПРН) в Севастополі і Мукачевому в систему європейської ПРО.

Росія гостро протестувала проти лобійованого Адміністрацією Президента США Джорджа БУША проекту ПРО, бачати у ньому загрозу своїм інтересам.

У серпні 2009 року Адміністрація Президента США Барака ОБАМИ відмовилася від планів Дж.БУША розмістити в Польщі і Чехії елементи стаціонарної системи ПРО, вирішивши замість цього створити мобільну систему, елементи якої також планують розмістити в державах Східної Європи. У кінці минулого тижня 28 держав НАТО на саміті в Лісабоні затвердили нову стратегію концепції діяльності Альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення системи європейської ПРО, у яку також планують залучити Росію.