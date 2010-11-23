Добкін спростовує чутки про його можливе призначення міністром ЖКГ

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН спростовує чутки про його можливе призначення на посаду міністра з питань житлово-комунального господарства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив відповідаючи на питання журналістів про те, наскільки правдиві публікації в ЗМІ про його можливий перехід на роботу в уряд.

За словами М. ДОБКІНА, усе це - "абсолютні чутки", і йому важко сказати, кому це вигідно і хто запустив таку "качку".

"Я намагався зрозуміти, хто ці чутки генерує. Річ у тому, що я не знайшов жодної зацікавленої особи, яка б дістала якусь користь, розповсюдивши ці чутки. Напевно, через певні обставини, я маю дещо більшу популярність, ніж мої інші колеги, тому усе, що зі мною пов'язане, викликає інтерес, а кадрові питання вони в принципі завжди цікаві. Ось, напевно, хтось таку "качку" і запустив", - сказав М. ДОБКІН.

На питання, чи погодився б він очолити Міністерство ЖКГ, якби така пропозиція надійшла, М. ДОБКІН відповів: "У мої плани ніколи це не входило. Я про це не думав. Це перше. Друге, якби у мене була розмова з Президентом, і він би бачив мене на якомусь іншому місці, то я в цьому плані солдат. Я б працював там, де мене хотів би бачити Президент. Сьогодні я працюю головою Харківської обласної державної адміністрації, і крапка".