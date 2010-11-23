Анонс на 24 листопада

* Директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек і керівництво Програми Ділових Консультацій ЄБРР презентують результати дослідження ринку консультаційних послуг в Україні та розкажуть про перспективи його розвитку.



* Відбудеться презентація 150 кращих прикладних наукових винаходів 2010 року. Роботу моделей продемонструють школярі-вундеркінди на першій Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій.



* Прес-конференція на тему: «Шляхи реформування аграрного сектора. Поради і застереження вчених-аграріїв». Учасники: Михайло Зубець, президент НААН Україні; Микола Безуглий, перший віце-президент НААН Україні; зам.міністра аграрної політики України. Прес-конференція відбудеться в перерві між роботою сесії Загальних зборів Національної академії аграрних наук України, під час якої будуть обговорюватися питання реформування агропромислового сектора української економіки.



* Прес-конференція на тему: "Впровадження в Україні документального підтвердження інформації в Інтернеті". Учасники: Ірина Бережна, народний депутат, голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян та систематизації, адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя; Віктор Золочевський, директор компанії Веб Траст Україна; Іван Наливайко, начальник відділу організаційного забезпечення та контролю у сфері нотаріату Міністерства юстиції України; Марина Слободян, директор компанії "Адграфікс".



* Відбудеться VII з'їзд Федерації роботодавців України. З доповіддю на тему: "Про результати роботи Федерації роботодавців України та її керівних органів. Цілі і завдання Федерації роботодавців України на наступний рік "виступить голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. Планується розглянути проект Маніфесту роботодавців України до 2020 року. Заплановано підхід Дмитра Олійника до преси.



* Відбудеться спільна прес-конференція уповноважених рейтингових агентств на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку ринку рейтингових послуг в Україні". Учасники: директор з розвитку НРА «Рюрик» Леонід Долинський, директор РА «Експерт-Рейтинг» Володимир Духненко; директор РА «IBI-рейтинг» Григорій Перерва, головний фінансовий аналітик РА «Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран.



* Прес-конференція на тему: «В Україну йде похолодання. Чи почнеться своєчасно зима?». В роботі візьме участь начальник Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.



* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Української асоціації підприємств легкої промисловості на тему: "Відповідь "Майдану підприємців": виробники за Податковий кодекс". Українська асоціація підприємств легкої промисловості та Всеукраїнське Об'єднання роботодавців легкої промисловості підтримує Програму КМУ щодо реформування економіки, прийняття Податкового кодексу, впровадження яких спрямоване на подолання негативних явищ тіньової економіки, створення робочих місць, зацікавленості роботодавців та працюючих в легалізації виплат заробітної плати, створення рівних умов оподаткування виробничників і тих, хто працює за спрощеною системою оподаткування; впровадження касових апаратів у всіх сферах господарської діяльності, наповнення держбюджету. Учасники: директор АТЗТ «Санта-Україна» Євген Дирдін, директор ТОВ «Арніка» Тетяна Козлова, голова наглядової ради ВАТ «Тернопільське об'єднання «Текстерно» Валерій Ломач, експерт Асоціації «Укрлегпром»Тетяна Перунова, виконавчий директор ВО роботодавців «Укрлегпром» Тетяна Замороко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Круглий стіл на тему: "Роль зброї в сучасному суспільстві". Організатор - газета "Известия в Украине". Учасники: голова піклувальної ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкин, начальник Центру громадських зв'язків ГУ МВС України в м.Києві Володимир Поліщук, відомі українські журналісти Олександр Ільченко та Інна Золотухіна.



* Прес-конференція на тему: «Побудова стратегій залучення інвестицій в Україні на прикладі саміту країн СНД та Близького Сходу». Учасники: керуючий партнер міжнародної юридичної компанії BCToms Bate C. Toms; керуючий партнер юридичної компанії LeoPartners Олена Дегрик; ген.директор інвестиційної компанії Afon Capital Юлія Федорович, директор Інституту глобальної економічної та енергетичної стратегії України Юрій Нерубай.



* У м.Біла Церква Київської області відбудеться Форум підприємців Київської області. Тема форуму: «Новий Податковий кодекс України». Учасники: Андрій Новак, голова Комітету економістів Україні; Тетяна Гук, директор аудиторської фірми «Рось-аудит»; Людмила Шляхтянко, аудитор аудиторської фірми «Рось-аудит». Організатор: діловий журнал «Community».



* Відбудеться засідання Ради директорів Української Будівельної Асоціації. Мета заходу: підведення підсумків діяльності робочої групи з реформування будівельної галузі України. Розробка законопроекту "Про регулювання містобудівної діяльності" (питання спрощення дозвільно-погоджувальної системи у будівництві), а також обговорення подальшої стратегії діяльності УБА. На Раді Директорів будуть присутні понад 30 керівників будівельних, девелоперських та ін компаній.



* Відбудеться лекція економіста, виконавчого директора Міжнародного Фонду Блейзера Олега Устенка на тему: "Історія незакінченої кризи".



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