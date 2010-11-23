Україна головуватиме в ОБСЄ у 2013 році
17:48, 23 листопада 2010Різне
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Україна головуватиме в ОБСЄ у 2013 році.
Як повідомляє офіційний сайт ОБСЄ, відповідне рішення прийняли сьогодні міністри закордонних справ 56 країни-членів організації.
Рішення прийняте на основі консенсусу.
У 2010 році головування в ОБСЄ належить Казахстану, у 2011 організацію очолить Литва, а в 2012 - Ірландія.
Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Казахстану Канат САУДАБАЄВ привітав Україну.
"Ми бажаємо нашим українським партнерам і друзям успіху в реалізації цієї важливої місії і в належному продовженні зусиль попередніх головувань для посилення і розвитку ОБСЄ у світлі нових геополітичних реалій", - заявив міністр.
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