Україна та Лівія почнуть розробку проектів двосторонньої співпраці

Україна і Лівія на рівні міністерств почнуть розробку ряду проектів двосторонньої співпраці.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ заявив секретар Всенародного конгресу Лівії Мухамед Аз-ЗАВІ.

"Нам треба активізувати двосторонню співпрацю, тому і необхідно провести зустріч на рівні міністрів і обговорити конкретні проекти", - зазначив секретар Всенародного конгресу Лівії.