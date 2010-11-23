Головне за 23 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Податковий кодекс

Національна координаційна рада з припинення повноважень Верховної Ради і Президента України закликає громадян щодня о 18.00 приходити на Майдан Незалежности для посилення тиску на владу з вимогою накласти президентське вето на прийнятий парламентом Податковий кодекс.



Про це УНІАН заявив представник Координаційної ради з припинення повноважень ВР і Президента Олександр ДАНИЛЮК.



За його словами, учора ввечері делеговані представники підприємців прийняли рішення про безстроковість акції протесту.



"Ми не маємо наміру відступати, поки не будуть виконані вимоги нашого ультиматуму до влади. І в цей час ми просимо підтримки киян, звертаємося до усіх небайдужих людей щодня о 18.00 приходити на Майдан, з тим, щоб влада чітко відчувала: обурення її діями досягло межі терпіння народу", - заявив О. ДАНИЛЮК.



Він повідомив також, що по всій країні сьогодні формуються ініціативні групи для розвитку руху опору діям влади, спрямованим проти власних громадян.



"Наші вимоги залишаються незмінними: вето Президента на грабіжницький Податковий кодекс, притягнення до відповідальності його авторів Миколи АЗАРОВА, Михайла БРОДСЬКОГО, Сергія ТІГІПКА, негайний розпуск Верховної Ради", - сказав О.ДАНИЛЮК.



Як повідомляв УНІАН, вранці 22 листопада на Майдані Незалежности в Києві підприємці почали акцію протесту проти введення Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент ветував цей закон.



Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада в центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийняте "у зв'язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року". Проте, підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду та залишати Майдан Незалежності.

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В уряді створено робочу групу, яка займатиметься врегулюванням окремих положень Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив журналістам під час візиту до Лівії.

М.АЗАРОВ зазначив, що таку групу створено за його дорученням, і очолив її перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Прем'єр-міністр закликав представників малого бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування, вести діалог з урядом: «Краще за все вирішувати ці питання не у наметових містечках або деінде. Краще за все питання врегулювання положень Податкового кодексу вирішувати шляхом ведення діалогу. І я перед від’їздом до Лівії створив робочу групу під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, до складу якої входять всі необхідні спеціалісти, у тому числі голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК. Я попросив, щоб ця робоча група протягом кількох днів ще раз повернулася до положень Податкового кодексу, які не влаштовують людей, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Я глибоко переконаний, що компроміс буде знайдено», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, А.КЛЮЄВ зустрічався з протестуючими в Києві підприємцями для обговорення норм Податкового кодексу у вечорі 22 листопада, також планує провести такі зустрічі сьогодні у вечорі та завтра. «Я думаю, що до кінця завтрашнього дня (24 листопада – УНІАН) ми вже сформулюємо всі розумні пропозиції, які будуть підтримані», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що “розумні” зауваження і пропозиції підприємців стосовно Податкового кодексу будуть найближчим часом враховані у законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу.

Міжнародні відносини



Україна головуватиме в ОБСЄ у 2013 році.



Як повідомляє офіційний сайт ОБСЄ, відповідне рішення прийняли сьогодні міністри закордонних справ 56 країни-членів організації.



Рішення прийняте на основі консенсусу.



У 2010 році головування в ОБСЄ належить Казахстану, у 2011 організацію очолить Литва, а в 2012 - Ірландія.



Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Казахстану Канат САУДАБАЄВ привітав Україну.



"Ми бажаємо нашим українським партнерам і друзям успіху в реалізації цієї важливої місії і в належному продовженні зусиль попередніх головувань для посилення і розвитку ОБСЄ у світлі нових геополітичних реалій", - заявив міністр.

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Україна готова взяти участь у створенні європейської системи протиракетної оборони, яку планують створити держави НАТО для захисту Європи і США.



Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це сказала секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА у Варшаві у вівторок.



"Україна засвідчила не лише бажання долучитися до створення європейською протиракетною обороти, але і надати свої спостережні можливості як практичний крок участі України в європейській системі ПРО", - сказала вона, відповідаючи на питання УНІАН.



"Якщо це пропозиція України зацікавить Альянс, ми готові до практичної реалізації", - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.



Секретар РНБО, яка сьогодні почала свій офіційний візит в Польщу, зазначила, що українська влада також підтримує залучення Російської Федерації до створення ПРО. Р. БОГАТИРЬОВА не уточнила УНІАН, чи це українську пропозицію озвучував на останньому саміті НАТО в Лісабоні міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, зазначивши, що це питання обговорювалося раніше.



Як повідомляв УНІАН, на початку листопада генеральний секретар НАТО під час візиту в Москву заявив, що не виключає включення українських систем попередження про ракетний напад (СПРН) в Севастополі і Мукачевому в систему європейської ПРО.



Росія гостро протестувала проти лобійованого Адміністрацією Президента США Джорджа БУША проекту ПРО, бачати у ньому загрозу своїм інтересам.



У серпні 2009 року Адміністрація Президента США Барака ОБАМИ відмовилася від планів Дж.БУША розмістити в Польщі і Чехії елементи стаціонарної системи ПРО, вирішивши замість цього створити мобільну систему, елементи якої також планують розмістити в державах Східної Європи. У кінці минулого тижня 28 держав НАТО на саміті в Лісабоні затвердили нову стратегію концепції діяльності Альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення системи європейської ПРО, у яку також планують залучити Росію.

Фінанси



За січень-вересень 2010 року рівень доларизації економіки України скоротився з 31,7% до 29,6% (за відповідний період 2009 року цей показник зріс із 30,62% до 32,26%).



Про це йдеться в монетарному огляді, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).



У Нацбанку це пояснюють вищими темпами зростання депозитів у національній валюті (29,6%), порівняно з депозитами в іноземній валюті (8,9%). При цьому, за вказаний період загальне зростання депозитів становило 19,9%.



Як повідомлялося, рівень доларизації економіки в першому кварталі ц.р. скоротився з 31,7% до 31,4%, у другому кварталі - з 31,4% до 29,6%.



Нацбанк повідомляє, що за підсумками третього кварталу цей показник залишався на рівні 29,6%.



За 2009 рік рівень доларизації економіки збільшився з 30,6% до 31,7%.

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Міністерство фінансів України має намір у законодавчому порядку одержати статус головного органу в системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері фінансових послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник відділу розвитку страхового ринку, недержавного пенсійного забезпечення і небанківських кредитних послуг Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Міністерства фінансів України Іван УГРІН під час конференції «Посилення сектору фінансових послуг в Україні».

Зокрема, за його словами, на сьогодні всі проекти нормативно-правових актів з питань фінансових послуг, які вносяться на розгляд Кабінету міністрів України, мають узгоджуватися з Міністерством фінансів. При цьому повноваження регуляторних органів визначені на законодавчому рівні, а Мінфіну – ні.

За словами І.УГРІНА, це не дозволяє Мінфіну сповна і відповідно до міжнародної практики забезпечувати реалізацію єдиної державної фінансової політики у сфері фінансових послуг.

У зв'язку з цим, Міністерство фінансів розробило законопроект про внесення змін до закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» (щодо створення правових підстав для формування єдиної державної фінансової політики у сфері фінансових послуг).

Зокрема, документом пропонується надання права на доступ до інформації баз даних один одного кожного з регуляторів, оперативні наради під головуванням міністра фінансів України. Документом пропонується надати Мінфіну такі повноваження: вносити на розгляд уряду проекти нормативно-правових актів у сфері регулювання ринку фінансових послуг, визначати порядок обміну інформацією між Мінфіном і центральними органами виконавчої влади – регуляторами фінансових ринків. Крім того, пропонується надати міністру фінансів право одержувати звітність регуляторів із статусом центрального органу виконавчої влади, узгодження з міністром плану роботи регулятора. Пропозиції міністра фінансів будуть обов'язковими для розгляду керівниками регуляторів із статусом центрального органу виконавчої влади.

Регулятори, відповідно до законопроекту, мають подавати в Мінфін плани роботи наступного року і заходи щодо реалізації основних напрямків і стратегічних цілей їх діяльності; надавати проекти нормативно-правових актів; подавати звіти про результати їх діяльності.

Як підкреслив І.УГРІН, вищевказані вимоги стосуються Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Держфінпослуг і не відносяться до Національного банку України, оскільки він не є центральним органом виконавчої влади.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9500/7,9570 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися - 7,9550/7,9605 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли поточного максимуму - 7,9610/7,9655 грн./дол.



Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".



Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2541/0,2545 грн./рубль, до 12:00 ціни виросли до 0,2549/0,2551 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2550/0,2552 грн./рубль.



У Росії курс долар-рубль виріс і склав 31,2175 рубля за долар (+0,2125).



На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3572/1,3574 дол./євро, а до 15:00 впали - 1,3504/1,3506 дол./євро.



Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7880/10,7995 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,8045/10,8180 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,7800/10,7925 грн./євро.

ПЕК



У Міністерство вугільної промисловості України прогнозують збільшення видобутку вугілля до 2016 року на 55% - до 69 млн. тонн.



Як передає кореспондент УНІАН, про це на IV пленумі ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості заявив перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО.



"Реалізація усіх інвестпроектів дозволить нам збільшити видобуток за 5 років до 69 млн. тонн, що складе 55% зростання порівняно з прогнозними показниками 2010 року", - сказав Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.



Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінвуглепрому, державні шахти за підсумками 2010 року наростять видобуток рядового вугілля на 1,8%, або 0,7 млн. тонн, - до 39,1 млн. тонн.



У 2009 році вуглевидобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком - до 72,219 млн. тонн.

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Середньозважена ціна реалізації української нафти 23 листопада на аукціонних торгах №147 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 3,0%, або на 137 грн. за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 4410 грн. за тонну (з ПДВ).



Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.



У повідомленні сказано, що на торгах було реалізовано 190,538 тис. тонн нафти на загальну суму 840 млн. 272,580 тис. грн.



Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.



Згідно зі ст. 3 Закону "Про Державний бюджет Україні на 2010 рік" стартова ціна української нафти, що реалізовується на аукціонах, і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, які передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.

ОПК



Найближчим часом Міністерство промислової політики України ухвалить рішення про ліквідацію, злиття або приватизацію близько 120 підприємств, що перебувають у його віданні.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ у ході відкриття IX міжнародного промислового форуму.



За його словами, перед міністерством стоїть завдання покращити ефективність управління державними підприємствами, що перебувають у віданні Мінпромполітики.



«Є підприємства, які зберегли конкурентоспроможність, і їх можна залучати до виконання державної програми. Але, на жаль, є певна категорія підприємств, які втратили конкурентоспроможність. І щодо таких підприємств стоїть завдання цивілізованого закриття або злиття з іншими підприємствами. Таких підприємств по нашому міністерству близько 120», - зазначив заступник міністра.



При цьому він уточнив, що зі 120 проблемних підприємств близько 50 можуть бути приватизовані.



«Ми плануємо їх виставити на приватизацію в 2011-2012 роках і сподіваємося, що вони зможуть розвиватися за рахунок інвестицій», - додав він.

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За підсумками цього року машинобудівні підприємства України випустять продукції в діючих цінах на 41,4 млрд. грн., що на 56,7% більше, ніж за підсумками 2009 року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії Міністерства промислової політики України повідомив директор Департаменту з питань розвитку машинобудування Віктор КОЗИРЄВ.



За його словами, такий прогноз Мінпромполітики робить на підставі результатів виробничої діяльності машинобудівних підприємств України за січень-вересень цього року. «За цей період підприємства вже випустили продукції на загальну суму понад 29 млрд. грн.», - зазначив В.КОЗИРЄВ.



Разом із тим, за його даними, цей показник - 41,4 млрд. грн. - становить лише 64,8% від результатів виробництва машинобудівних підприємств України за найбільш успішний 2008 рік, коли було випущено продукції на 63,9 млрд. грн. «Якщо темпи зростання виробництва в галузі збережуться, то вже в 2011 році ми досягнемо рівня 2007 року, а на рівень виробництва 2008 року вийдемо в 2012 році», - додав представник Мінпромполітики.

Будівництво



Кабінет міністрів України на нараді з питань спрощення дозвільно-погоджувальної системи у будівництві 22 листопада схвалив законопроект "Про регулювання містобудівної діяльності".



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва, яке розробило цей законопроект.



За словами прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА, своєчасне прийняття закону "Про регулювання містобудівної діяльності" стане інструментом для прискорення зростання будівництва, виконання планів щодо забезпеченню житлом населення України, надасть можливість залучення коштів фізичних осіб для будівництва.



"Сьогодні розраховувати тільки на кошти держави для виконання планів будівництва, забезпечення жителів України якісним житлом неможливо, тому ми повинні з ухваленням цього закону забезпечити умови залучення інвестицій від населення", - сказав він.



У свою чергу міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА сказав, що законопроект пропонує скоротити терміни оформлення дозволів на будівництво з 415 днів до 60, впровадити декларативний принцип в будівництві об'єктів 1-3-ої категорії, розширити перелік об'єктів, проведення експертизи проектів яких не є обов'язковим, як і отримання дозволу на виконання будівельних робіт.



"Цим законом ми посилюємо і відповідальність чиновників за порушення термінів узгодження відповідальність забудовників і інвесторів за якість будівництва", - додав міністр.



Під час обговорення законопроекту було прийнято рішення, що перелік об'єктів 4-5-ої категорії розглядатиме і узгоджуватиме Кабінет міністрів.



В. ЯЦУБА нагадав, що документ розробив Мінрегіонбуд спільно з робочою групою Кабміну під головуванням віце-прем'єр-міністра Сергія ТІГІПКА. Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва за дорученням уряду планувало винести рамковий закон про дозвільну систему в будівництві на затвердження Кабінету міністрів до 19 листопада.



Рамковий закон про дозвільну систему в будівництві розробив Мінрегіонбуд за дорученням уряду.



Планують, що з ухваленням цього законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор робить тільки 9 кроків, а терміни отримання дозвільної документації - з 400-450 до 60 днів.



У цьому законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об'єктів в експлуатацію. У свою чергу об'єкти пропонують розділити на п'ять категорій, залежно від ступеня складності і небезпеки їх будівництва.

(УНІАН)

