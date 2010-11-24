Сьогодні розпочинається державний візит в Україну Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, о 10.00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі Ш.ПЕРЕСА, потім відбудеться зустріч президентів України та Держави Ізраїль Віктора ЯНУКОВИЧА і Ш.ПЕРЕСА віч-на-віч.

Після цього відбудуться українсько-ізраїльські переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох держав і церемонія підписання двосторонніх документів.

Сьогодні ж відбудеться церемонія покладання Ш.ПЕРЕСОМ вінка до могили Невідомого солдата. Також відбудеться церемонія вшанування Ш.ПЕРЕСОМ пам’яті жертв Голодомору в Україні. Крім того, Президент Ізраїлю зустрінеться зі студентською молоддю і представниками єврейських організацій.

25 листопада Ш.ПЕРЕС візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу "Бабин Яр" у Києві та у церемонії покладання квітів до пам’ятника розстріляним євреям (Менора).

Крім того, Ш.ПЕРЕС виступить перед представниками управлінської еліти та ділових кіл України під егідою Фонду ефективного управління.

Завтра ж він відбуває у Дніпропетровськ, де відвідає синагогу і зустрінеться з єврейською громадськістю та побуває у єврейській школі № 144.

У ході візиту Ш.ПЕРЕС також планує зустрітися з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.