Янукович підписав закон про ратифікацію угоди щодо співпраці між Україною і ЄІБ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про ратифікацію Договору між Україною і Європейським інвестиційним банком щодо співпраці і діяльності Постійного представництва ЄІБ в Україні.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

Договором, зокрема, передбачене звільнення всього імпортного і виготовленого в Україні обладнання, матеріалів, робіт і послуг Постійного представництва ЄІБ в Україні, включаючи консультаційні послуги, використовувані для надання технічної допомоги, від сплати будь-яких податків і зборів або обов`язкових платежів, які стягуються Україною або на території України, що дасть можливість залучити технічну допомогу ЄІБ для України з метою підготовки і реалізації інвестиційних проектів.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк було створено Римською угодою ЄС від 1958 року для довгострокового кредитування проектів у країнах - членах Євросоюзу. ЄІБ з початку співпраці з Україною (2007 рік) надав кредитів на загальну суму 465,5 млн. євро. Договір про співпрацю між Україною і ЄІБ було підписано 15 червня п.р. і було ратифіковано Верховною Радою 4 листопада.